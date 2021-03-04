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Spor Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Galatasaray isyanı! "Ayıp oluyor"
Spor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Galatasaray isyanı! "Ayıp oluyor"

Koronavirüs sürecinde ekranlardan uzak olmayan Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bu kez bir futbol müsabakasıyla gündeme geldi. Dünkü Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından Arda'nın pozisyonuyla ilgili ankete katılan Ceyhan, dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:33:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Galatasaray isyanı! "Ayıp oluyor"

Süper Lig'de dün gece Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısındaki penaltı tartışmalarına Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da dahil oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikasında Arda Turan topu uzaklaştırmak isterken, maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Meler, Arda Turan'ı topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdiğini dile getirdi.

Karşılaşmanın ardından TRT sunucusu ve spor spikeri Ersin Düzen'in sosyal medya Twitter hesabından söz konusu penaltı ile ilgili anket yaptı. Düzen'in penaltı, penaltı değil, kararsızım şıklarıyla sunduğu ankete Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sitem geldi.

Koronavirüs sürecinde verdiği bilgilerle kamuoyunu aydınlatan bilim insanı Prof. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır aynı pozisyona penaltı çalınırken hiç kimsenin sesi çıkmadı. GS aleyhine olunca niye penaltı verildi denmesi en hafif deyimiyle ayıp oluyor."

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Yorumlar

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