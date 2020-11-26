  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun ilaçlarını kullanmayan insanlar olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 23:09:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüs hastalarının yaptığı yanlışı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, erken dönemde ilaç kullanımının önemine değindi. Bakan Koca, nisan ayında zatürre oranının yüzde 30'lara yakın olduğunu şu an ise yüzde 3,4 olduğunu belirterek,10 kat azaldığını söyledi.

"İlaçlar erken dönemde alınmalı"

Bakan Koca, zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebinin önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar olduğunu belirterek, "Bu ilaçları vatandaşlarımızın hassasiyetle kullanmasını özellikle söylemek istiyorum. Vatandaşımızın yüzde 80'e yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Hafif geçirenler, 'ben ilaç almadan da bunu hafif atlattım' diye düşünüyor olabilir; ama bize özellikle müracaat eden, ağır gelen hastaların ilaç kullanmayan hastalar olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani hastaneye yatan, yoğun bakıma geçişi olan, cihaza bağlanan ve erken dönemde kaybetmek durumunda kaldığımız hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilacını almayan kişiler olduğunu bilelim. 'Eğer kötüleşirsen bu ilacı al' diye bir yaklaşım doğru değil. Çünkü zaten 7'nci, 8'inci gününde aldığınızda artık etkisi olmuyor. O nedenle erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım. Vatandaşlarımız ilaçlarını kullanmaktan vazgeçmesinler" dedi.

"Faydası anlatılmalı"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da koronavirüs tedavisi evde süren bazı kişilerin tedavi için verilen ilaçları kullanmakta tereddüt etmesini değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, hekim kontrolünde ve hekimin önerisi ile verilen ilaçların kullanılması gerektiğini söyleyerek, "İnsanlar başka ülkelerde bu ilaçların kullanılmadığını görüyor. Aslında birbirlerinden farkı yok. Başka ülkelerde kullanılan ilaçlar bizim kullandıklarımızdan iyi değil. Böyle bir genelleme yapıp 'hiç kimse o ilaçları kullanmasın' ya da 'herkes kullansın' deyince sıkıntı doğuyor. Bunun iyi anlatılması lazım. Bu ilacı neden almasının önemli olduğunu, onda nasıl bir fayda sağlayacağını iyi anlatmak lazım" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu
Eğitim

Merakla bekleniyordu! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika duyurdu

5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci üniteleri yayımlandı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel M..
İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar
Spor

İsimleri 2018'de, İngilizce listede görülmüştü! Afyon'da yakalandılar

2018'de düzenlenen bir operasyonda DEAŞ'ın İngilizce hazırladığı listede isimleri tespit edilen 2 terörist, Afyonkarahisar'da yakalandı...
Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın
Dünya

Skandal Karabağ kararı sonrası Fransa'ya şok: Eşbaşkanlıktan çıkarın

Azerbaycan Milli Meclisi, Dağlık Karabağ ile ilgili skandal bir karara imza atan Fransa'nın AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığından çıkarılması iç..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay