Prof. Dr. Mehmet Boynukalın: Sokaklarımız Müslüman bir ülkenin sokaklarına benzemiyor!
Halil Konakcı Hoca'nın çıplaklık eleştirisine destek veren Ayasofya eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "Maalesef sokaklarımız Müslüman bir ülkenin sokaklarına benzemiyor. Hocaların bu işe üzülmesi normal." dedi.
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Halil Konakcı Hoca feministlerle laikçilerin hedefi olduktan sonra, duyarlı Müslümanlar Twitter'da "Halil Konakcı yalnız değildir" etiketi ile destekte bulundu.
'Hocaların bu işe üzülmesi normal'
Konakcı Hoca'nın çıplaklık eleştirisine destek verenlerden birisi de Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın oldu.
"Hocalar İslam dinini anlatmak ve Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle mükelleftir." diyen Prof. Boynukalın, "Tesettür de Allah'ın emrettiği farzlardan biridir." hatırlatması yaptıktan sonra şu mesajı verdi:
Maalesef sokaklarımız Müslüman bir ülkenin sokaklarına benzemiyor. Hocaların bu işe üzülmesi normal...