Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı kimdir? Yalova Üniversitesi rektörü Mehmet Bahçekapılı hayatı!

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin Dekan vekilliğini yürüttüğü, İslami İlimler Fakültesi’nin Dekanlığına, İslami İlimler Fakültesi’nde Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı. Peki Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı kimdir? Mehmet Bahçekapılı nereli kaç yaşında? Mehmet Bahçekapılı hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Bahçekapılı kimdir?

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan, ancak kökeni Trabzon'un Maçka ilçesine dayanan Bahçekapılı sülalesindendir. 1978’de Yalova’da doğdu. İlkokulu, Atatürk İ.Ö.O’unda, ortaöğretimini ise Bursa, Orhangazi İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2001-2002 yıllarında İngiltere’de dil eğitimi aldı. 2005’de DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Temel İslam Bilimlerinde Yüksek Lisans yaptıktan sonra, 2010’da İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Felsefe ve Din Bilimlerinde (Din Eğitimi) doktorasını tamamladı.

2004’te MEB’de öğretmenliğe başladı. 2006’dan 2011’e kadar Avusturya, Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere ve İsveç’te din eğitimi alında 3 farklı AB projesinde yürütücü ve proje ortağı olarak görev aldı.

2011 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, daha sonra İstanbul Üniversitesinde öğretim üyeliği yapan Bahçekapılı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde Din Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalıştı. Yalova Üniversitesi'nde İslami İlimler Fakültesi’nde Din Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürürken aynı fakültenin dekanlığına atandı. Din eğitimi alanında kitap, makale, bildiri vb. yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.