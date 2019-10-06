Prof. Dr. Karatay: Misafire baklava börek yerine konserve götürürüm

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışları konserve domates kullandığını, akşam yemeğine misafirliğe gittiği zaman da domates konservesi götürdüğünü, baklava ve börek götürmediğini söyledi.

"Adıyaman Gastronomi Günleri"ne katılan Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kadınlarının bugünlerde hummalı çalışmalarla hazırladıkları ev usulü konserve domatesle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, "Domates konservesini ABD'de dahi yaptım. Bir mevsimde 90 kilogram domates konservesi yapmış biriyim. Kışın başka domates yemeyiz çünkü mevsiminde lokal olarak alınan domates sağlıklıdır. Yapılması lazımdır." diye konuştu.

"İlaçsız aldığım domatesi kaynatıyorum"

Karatay, şunları söyledi:

"Lokal domates nasıl yapılır? Domatesi iyice yıkamak gerekiyor. İyi bir domates ilaçsız olacak. İlaçlı aldım, yaptım kabul olmaz. İlaçsız aldığım domatesi kaynatıyorum. Kabuğunu dahi soymuyorum çünkü kabuğu da faydalıdır. Çürükleri varsa ayıklıyorum. Kaynadıktan sonra kavanoza koyuyorum. Yeni konserve kapağı almak gerekiyor. İçine biraz zeytinyağı konulabilir. Bir de kaya tuzu konulabilir. Sonra da soğumaya bırakabilir. Kavanozun içindeki hava çıktığı zaman 'çıt' diye bir ses gelir. O zaman bütün kış buzdolabına bile girmeyebilir. Raflarda saklayabilirsiniz.

Yalnız ağzını açtıktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Bütün kış ev domatesi olarak konserve kullanırım. Akşam yemeğine misafirliğe gittiğim zaman da domates konservesi götürürüm. Baklava, börek götürmem."

"Zeytinyağı hayat bahşeder"

Hasadı yaklaşan zeytin ve zeytinyağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, zeytinin dünyanın en sağlıklı ve en önemli meyvesi olduğu belirterek, "Zeytin ağacı dünyanın en önemli stratejik ağacıdır. Zeytinyağı, hayat bahşeder, ayrıca ana sütünün aynısıdır. Zeytin, doğal ve soğuk sıkım olacak. İşlenmemiş olacak. İşlem gören yağlar, trans yağı içerdiği için kanserojendir." ifadelerini kullandı.

Karatay, kış mevsiminde beslenmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Kış aylarında ekmek ve şeker, bağışıklık sistemini çökerttiği için tüketilmemelidir. Ayrıca kelle paça ve kemik suyu bol bol sabah, öğle, akşam içerseniz hasta olmazsınız." dedi.