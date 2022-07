Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamil Çolak atandı. Peki, Kamil Çolak kimdir?

Prof. Dr. Kamil Çolak kimdir hangi üniversitenin rektörü?

Kamil Çolak 1968 Yılında Giresun Görele’de doğdu. 1994 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü’nde lisans, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “XIV-XVI. Yüzyıllarda Balkanlarda İslamlaşma” konusu ile yüksek lisans, yine aynı üniversitede 2000 yılında “XVI. Yüzyılda İstanbul’da İhtidâ Hareketleri” konusu ile doktora eğitimini tamamladı. 1994 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik kariyer yapmaya başlayan Kamil Çolak, 2001 yılında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı. 2002-2003 yıllarında Almanya’nın Essen şehrinde bulunan Deutsch-Türkisches Sprach und Kulturinstitut’da Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla okutman olarak görev yaptı. 2012 yılında 3 ay süreyle İngiltere’de University of London, School of Oriental and African Studies’de Visiting Scholar olarak bulundu. Aynı yıl Doçent olan Kamil Çolak, 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde profesör kadrosuna atanmış olup son kararnameyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmıştır.