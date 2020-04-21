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Sağlık

Prof. Dr. Hasan Tezer koronavirüs ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, son dönemde vaka görülme oranlarının ciddi bir şekilde azaldığını, bunun güzel bir gelişme olduğunu belirtti.

2020-04-21 16:42:00 -
Prof. Dr. Hasan Tezer koronavirüs ile ilgili önemli gelişmeyi duyurdu

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, Prof. Dr. Ateş Kara ile birlikte Youtube’den açıklamalarda bulundu.

Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tezer 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk uygulamasından önce 10 Nisan Cuma gecesi marketlerde yaşanan yoğunluğun vaka sayılarına yansımasına ilişkin,

"Genelde ortalama 5 ile 6 gün arasında hastalık belirtileri, bulgular ortaya çıkmaktadır. Şimdi kabaca 16-17'sinde yoğun bir hasta grubunu görmemiz gerekiyordu, olmadı Allah'a şükür. Ama bu bitmiş olduğu anlamına gelmez. Bu işin hala Perşembe ve Cuma'ya kadar bir süreci var" dedi.

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