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Aktüel

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreni öncesi hastanede incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:38:54 -
Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açılıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına bizzat katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.

Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.


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