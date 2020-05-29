İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende hastanenin tanıtımına ilişkin bir video gösterildi.

Törende konuşan Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Nisan'da verdiği talimatın ardından hastanenin temelinin atıldığını söyledi.

O gün dünyada yaşanan durumu anlatan Ilıcak, şöyle konuştu:

"Çok değil sadece 1,5 ay önce ortada nasıl gelişeceğini bilmediğimiz bir salgın hastalığının dünyayı etkisine almaya başladığı günlerde, gözlerimizin önünde İtalya'dan, İspanya'dan gelen spor salonları, sergi alanları içerisinde, hastane koridorlarlarında bir ellerinde serum, bir ellerinde su şişesi ile tedavi olmayı bekleyen hastalar, yeterli yoğun bakım yatağı ve solunum cihazı olmadığı için kimin yaşayıp, kimin ölmesi gerektiğine karar veren doktorların görüntüleri vardı, bu işlere başladığımızda."

Ülke olarak büyük bir mücadelenin içine girildiğini belirten Ilıcak, her gün ve her saatin ciddi bir önemi bulunduğunu, omuzlarında ise Türk milleti adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emanet ettiği büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, "Zamanla yarışıyorduk. Bütün inşaat sektörüne verilmiş bir emanetti. Bu projede emeği geçen binlerce arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum." dedi.

- "Evlat olarak benim açımdan bir melektir"

Hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Feriha Öz'ün oğlu Ferhan Öz ise annesinin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda uzun yıllar hizmet verdiğini dile getirdi.

Annesinin kendisini patolojiye adamış bir kişi olduğunu anlatan Öz, "Evlat olarak benim açımdan bir melektir. Böyle modern, hastane gibi bir hastaneye isminin verilmesinden dolayı sizlere şükranlarımı sunarım. Teşekkür ederim ailemiz adına." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da konuşma yaptığı törene, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızı Fulya Öz ve gelini Büge Öz ile yetkililer katıldı.

- Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hakkında

Açılışı yapılan hastane, başta yeni tip koronavirüs salgını olmak üzere salgın, deprem ve afetlerle mücadelede kullanılacak.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, 125 bin metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark alanı 50 bin metrekareden oluşuyor.

500 araçlık otoparkı bulunan hastanenin 75 bin metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede 16 ameliyathane yer alıyor.

Hastanede 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.





