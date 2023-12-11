Prof. Dr. Ersoy'dan 'acil' deprem uyarısı! 'Güneyde de aktivite başladı!'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye coğrafyasının yüzde 100'ünün deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak Marmara depreminin de yaklaştığını belirtti. Ersoy, "Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama güneyde bir deprem aktivitesi başladı" uyarısında bulundu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk'te katıldığı bir programda son depremler üzerinden açıklamalarda bulundu.

“Deprem yaklaşıyor”

Marmara'da depremin yaklaştığını söyleyen Ersoy, “Marmara Denizi'nin içerisinde en son 1766'da çifte deprem var. Bundan sonra 250 yıllık dönemin dolduğu ifade edilerek depremin çok yaklaştığı söylenebiliyor. Tarih vermemekle birlikte çok uzun bir periyot olmayacaktır. Yaklaşıyor demek doğru” dedi.

İstanbul ve Marmara bölgesindeki potansiyelin neden tehlikeli olduğunu çok ayrıntılı olarak konuştuklarını belirten Ersoy, “Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem. Marmara depreminin büyüğünü kuzey kolda bekliyoruz, hep bunu konuşuyoruz ama Güney'de bir deprem aktivitesi başladı. Güney'in de çok masum olmadığını söyleyelim. Bu kol üzerinde de örnekler vermiştik. 1953'te Yenice Gönen depremi vardı. 1964'te Manyas depremi vardı. 1967 Adapazarı depremi gibi depremleri örnek olarak göstermiştik” ifadelerini kullandı.

“Artçıların büyüklüğü 6'ya kadar çıkabilir”

Maraş depremlerinin ardından Malatya civarında 5 üzerinde deprem olduğunu hatırlatan Ersoy, “Bu artçılar yaşanacak. Zaman zaman da artçıların büyüklükleri 5'e 6'ya kadar bile çıkabilir. Deprem aktivitesi sadece burayla sınırlı değil Türkiye'nin her yanına yayılmış durumda” diye konuştu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konya’nın görece iyi durumda olduğunu anlatan ama Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Türkiye'nin hiçbir yeri masum değil. Yani o yüzden diyorum ki Türkiye'nin yüzde 100'ü deprem bölgesi bunun için kaçmak göçmek yerine, bulunduğumuz yerde güvenli binalarda ve şehirlerde kalmak en olumlu yaklaşım olur” değerlendirmesinde bulundu.

“Depremden en çok kıyı kesimleri etkilenecek”

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “En fazla etkilenecek kısım kıyı kısımları. Bakın hem Anadolu Yakası'nda hem de Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece ve Büyükçekmece koylarına kadar giden kısımlardaki koylar daha çok etkilenecek. İçeriye doğru gittikçe, azalacak. En kuzeyde Sarıyer, Eyüp'ün kuzeyi, Arnavutköy'ün kuzeyi ve Çatalça'nın olduğu kısımlara doğru bu etki azalacak” şeklinde konuştu.

Rudaw