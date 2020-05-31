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Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya kılıç hakkıdır

İstanbul'un Fethi'nin 567.yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasının yankıları devam ederken Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Ayasofya Kılıç hakkıdır.." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 00:39:00 - 2020-05-31 00:45:08

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldığı televizyon programında Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı ve burada Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiçbir hakkı yoktur. Ayasofya Kılıç hakkıdır.. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir." dedi.

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