Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya kılıç hakkıdır

Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldığı televizyon programında Ayasofya'nın tarihteki önemini anlattı ve burada Fetih Suresi okunmasının çok anlamlı olduğunu ifade etti. Afyoncu, "Ayasofya'nın üzerinde Yunanistan'ın hiçbir hakkı yoktur. Ayasofya Kılıç hakkıdır.. Burası tamamen Türk milletinin tasarrufuna kalmıştır. Türk milleti burayı müze yapmak isterse müze olarak devam ettirir, cami yapmak istiyorsa cami olarak devam ettirir." dedi.