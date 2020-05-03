Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı? Resmi açıklama geldi
Solak zihniyetin allayıp pulladığı, pandemi süresince sosyal medyada yaptığı ilaç paylaşımıyla tepki çeken Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse yakalandığına yönelik çıkan iddiaları yalanladı.
Kemalist ve ulusalcı kesimin ‘koronavirüs ilacını buldu’ diyerek şişirdiği Ercüment Ovalı hakkında çıkan koronavirüs iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır" diyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın açıklaması şöyle:
"Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virusu bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir.
Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."
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