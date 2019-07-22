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Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ilahiyat fakültelerini tercih edecek öğrencilere Ebubekir Sofuoğlu'ndan uyarı geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencileri tercih heyecanı sardı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan yazar Ebubekir Sofuoğlu, özellikle ilahiyat fakültelerini tercih edecek öğrencilere dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Deist, ateist, hadis düşmanı, Kur'an düşmanı...

İlahiyat fakültelerindeki bazı sözde hocalarca dinsizlik aşılandığını belirten Sofuoğlu, ilahiyatlarda Macar asıllı Musevî kökenli müşterik olan Ignaz Goldziher müridlerine ve deist, ateist, hadis düşmanı, modernist akımlara karşı öğrencilerin imanlarını korumaları için İFAM ve benzeri 'sağlam kurumların' yer aldığı şehirlerin seçmelerini gerektiğini vurguladı.

Ebubekir Sofuoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:29
  1. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
  2. Ebubekir Sofuoğlu
  3. İlahiyat fakülteleri
  4. Ignaz Goldziher
  5. deist
  6. ateist
  7. hadis düşmanı
  8. modernist akımlar

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