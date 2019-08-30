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Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:46
Prof. Dr. Çomaklı “30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: “30 Ağustos; bağımsızlık inancımızı, hür ve müstakil yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğimiz büyük zaferin yıl dönümüdür.


Ecdadımız; uğrunda büyük bedeller ödeyerek, bizlere her sayfası parlak zaferlerle dolu şanlı bir tarih armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ordu-millet kenetlenmesi ile kazanılan 30 Ağustos Zaferi de bu süreçteki tarihi dönemeçlerden biridir.


26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi neticesinde kazanılan zaferle Anadolu’nun Türk yurdu oluşu ve 26 Ağustos 1922 günü başlatılan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, 30 Ağustos’ta büyük zaferle sonuçlandırılışı ile yeni Türk devletinin inşa süreci başlatılmış ve ilelebet payidar kalacak genç Türkiye Cumhuriyetinin temeli atılmıştır.


30 Ağustos, “Ya İstiklal Ya İzmihlal” tercihiyle baş başa bırakılan, ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum anlayışıyla hareket eden bir milletin, neleri başarabileceğinin, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır.


Emperyal ve bölücü emeller besleyerek Türk milletinin yok edilebileceğini zannedenlere karşı şanlı bir direniş sergilenerek kazanılan zaferin 97. Yıl dönümünde milletimiz, karşısına çıkarılan tüm tehdit ve saldırıları birlik-beraberlik ruhu ve bağımsız yaşama iradesiyle bugün de etkisiz kılacak güce sahiptir ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşünü bu inançla sürdürecektir.


Bu duygu ve düşüncelerle; vatandaşlarımızın ve Silahlı Kuvvetlerimizin Zafer Bayramını kutluyor, 97. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladığımız bu eşsiz zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, kutsal vatan toprağının bütünlüğü ve şanlı bayrağımızın daima dalgalanması için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:46
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