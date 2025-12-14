Prof. Dr. Cihat Yaycı’dan beklenmedik çıkış: ‘Türk’üm di̇yen ihanet etmez' dedi! Çözüm süreci...

Türk Deniz Kuvvetleri’nin önemli isimlerinden müstafi Tümamiral Yaycı, Nürnberg’de dün akşam gerçekleşen bir konferans öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi, Anka Ajansı’ndan İlhan Baba’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (Türk DEGS) Başkanı, Müstafi Tümamiral Prof.Dr Cihat Yaycı “terörsüz Türkiye” sürecinden duyduğu büyük endişeyi dile getirdi. “Devlet terörü şehitlerin kanıyla bitirmişti. Buna rağmen 25 yıldır eylem yapan bir örgütün liderinin muhatap alınmasını anlamıyorum” ifadesini kullandı. PKK tabelasının indirilmesinin, örgütün farklı isimlerle meşrulaştırılması riski taşıdığını savundu.

ETNİK AYRIŞTIRMAYA SERT TEPKİ

Konuşmasında “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir” sözünü hatırlatan

“Mavi Vatan”ın Öncüsü Yaycı, siyasilerin halkı etnik gruplara bölme çabalarını Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine aykırı bulduğunu belirtti. Bu tür tanımların ülkeyi bölücülüğe götüreceği uyarısında bulundu.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUM İSTER

Anayasa değişikliğinin mutlaka halk oyuna sunulması gerektiğini vurgulayan Yaycı, “Beş yıllığına seçilen vekiller, milletin ebedi geleceğini belirleyecek değişiklikler yapmamalı. Millete gitmekten çekinen, demokrasiye inanmıyor demektir” dedi.

YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Türkiye’nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini savunan “Mavi Vatan” doktrininin öncülerinden Yaycı, açıklamalarını yurtdışındaki vatandaşlara seslenerek tamamladı: “Almanya’daki Türk kökenli vatandaşlarımız hem bulundukları ülkeye hizmet ediyor hem de Türklüğü temsil ediyor. ‘Türküm’ diyen, ülkesine ihanet etmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlenmesi için destek bekliyorum.”

Öte yandan İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yaycı’nın konuşmacı olduğu konferans, dün akşam Atatürkçü Düşünce Derneği Nürnberg ve Kuzey Bavyera tarafından Objektif Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada Prof. Dr. Yaycı, Mavi Vatan bilincinin önemine değinerek, “Denizler en ucuz ulaşım yoludur, taşımacılıkta kara yolundan 7 kat daha avantajlıdır. Türkiye’nin yüzölçümü 784 bin kilometre kare değildir, bu eksik bilgidir. Türkiye 784 bin kilometre kare kara ve 462 bin kilometrekarelik Mavi Vatan olan denizleriyle birlikte, toplam 1 milyon 246 bin kilometre karelik bir ekonomik ülke yüz ölçümüne sahiptir.”

Yaycı, Türkiye’nin benzersiz coğrafyasının iki yarımadadan oluştuğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye ve KKTC’nin, Türk Devletler Teşkilatı’nın denize açılan tek kapıları olduğunu belirterek, Mavi Vatan’ın tüm Türk dünyası için stratejik önem taşıdığını ifade etti. Yaycı, denizcilik sektörünün petrol, doğal gaz ve ticaret gibi alanlarda Türkiye’nin ekonomik kalkınması için sunduğu büyük fırsatların altını çizdi.

