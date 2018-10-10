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Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar zarar vermedi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdöl: "Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar insanoğluna zarar vermedi. Salgın hastalıklardan belki veba, tütün kadar zarar vermiştir"

10 Ekim 2018 Çarşamba 18:05
Prof. Dr. Cevdet Erdöl: Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar zarar vermedi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar insanoğluna zarar vermedi. Salgın hastalıklardan belki veba, tütün kadar zarar vermiştir." dedi. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ile Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi Enstitüsü (SASAM) iş birliğinde düzenlenen "4. Halk Sağlığı Günleri Sempozyumu"nun ikinci gününde, "Bağımlılıkla Mücadele" oturumu gerçekleştirildi.

Oturumun moderatörlüğünü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl yaptı. Erdöl, tütünün verdiği zararları asrın felaketi olarak değerlendirerek, "Hiçbir kitle imha silahı tütün kadar insanoğluna zarar vermedi. Salgın hastalıklardan belki veba, tütün kadar zarar vermiştir. Tütün salgını yüzyılın başına bela olmuştur." dedi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doç. Dr. Toker Ergüder ise tütün kullanımındaki artışa değindi.

Tütün vergilerinde yapılan artıştan sonra tütün kullanımında ciddi bir düşüş yaşandığına dikkati çeken Ergüder, "Bir ülkede akciğer kanserlerini önlemek için Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı kadar önemlidir." diye konuştu. Ergüder, sigara kullanım oranlarının düşmesinde fiyatların ve vergilendirmenin çok etkili olduğunu, fiyatların yüzde 10 artması durumunda tüketimin yüzde 10 azalacağını söyledi. Amerika ve İngiltere'de son zamanlarda sigara kullanım oranlarında ciddi düşüş yaşandığını dile getiren Ergüder, Türkiye'de ise erkeklerin yüzde 40'ının sigara kullandığını bildirdi. Ergüder, Türkiye'de 2002-2008 arasındaki sigara içme oranlarındaki düşüşün korunamadığını ifade ederek, "Yeniden artışı durdurmak ve azaltmak için vergi, düz paket uygulanması, dumansız hava sahasının eski haline getirilmesi için çalışmalara başlanmalıdır." dedi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 18:05
  1. cevdet erdöl
  2. sigaranın zararları

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