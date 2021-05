Prof. Dr. Cevat Akşit, Akit’e özel değerlendirmelerde bulundu! Müslümanlar her alanda bir numara olmalı

Ülkemizin yetiştirdiği değerli isimlerden Prof. Dr. Cevat Akşit Hocamızla bayram sonrası Müslümanların yeniden dirilişine dair güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Özellikle kendi hayatından verdiği örneklerle daha da istifadeli hale gelen bu konuşmayı ilginize sunuyoruz efendim.

Milletimizin yeniden diriliş ruhunu yakalaması nasıl mümkün olacak? Ümmetin bütün evlatları, Türkiye’ye gözlerini dikmiş durumda. Türkiye yeniden nasıl ayağa kalkar ve mazlumlara gereken yardımı yapar?

- Bir kere tarihimizi bileceğiz. Şimdi bizim tarihimizi anlatan güzel filmler oynamaya başladı, bizim gençliğimizde böyle filmler oynamazdı. Ama şimdi filmlerde “bizim bütün gayretimiz, Allah’ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır” deniyor. Evet, gerçekten bizim ecdadımız böyleydi. Türkler 926’da Müslüman olmuşlar, Karahanlılar döneminde. Samimi Müslüman oldukları için de Ehl-i Sünnet itikadı ve Hanefi mezhebi üzere Allah kapılarını açmış. İmam Buhari, İmam-ı Azam gibi şahsiyetlere dünya hayran. Ben her türlü Yahudi, ateist profesörlerle de çok konuştum. “Müthiş adam, insan zekası yapamaz bunun yaptığını” diyenleri gördüm. Samimi olunca Allah kapılarını açmış, çok büyük alimler yetişmiş. Bunun için önce tarihimizi bileceğiz. Bir de mesela Kâbe’de teşbih çekilmiyor, elhamdülillah atalarımız vesilesiyle camilere girdiğimizde teşbihlerimizi çekiyoruz çünkü ecdadımız Efendimiz’in (sav) sünnetine bağlıydı. Peygamberimizi severiz, O’nu sevdiğimiz için de vatanımızı, ırzımızı, namusumuzu koruyan askerimize Mehmetçik demişiz. Böyle ince düşünmüş Türkler. Mehmetçik diyerek bir sevgi göstermişiz. Yani ilkin tarihimizi, ecdadımızı bilmeliyiz. İkincisi itikadımızı iyi bilmeliyiz. Kur’an’da ne var? Efendimizin hayatında neler olmuş bunları bilmek için tefsir, hadis ve sahabe hayatı okumalıyız, İslam tarihi okumalıyız. Haramı helali bilmek için fıkıh, ilmihal okumalıyız. Elmalılı Hoca’nın tefsiri resmi tefsirdir, çok güzel hazırlanmıştır. Asım Köksal Hoca’nın İslam Tarihi de sahabe efendilerimizi çok güzel anlatıyor, ondan istifade edebilirsiniz. Mutlaka okumalıyız bu eserleri.

Peygamberimiz (SAV) tembellikten, Allah’a (CC) sığınmış

Bu çağda Müslümanlar en çok hangi konularda uyanık olmalıdır?

- Dini bilgileri sağlam olmalı, en büyük gayret imanımızı koruma gayretidir. Yoksa böyle nikahlanmayı oyuncak yaparız, dünyaya tapmamalıyız. Çok tahsilli de olsan bunları bilmediğinde yanlış yapabilirsin. Dini bilgilerimiz imanımızı korumak için sağlam olmalıdır. Tembellikten, cimrilikten Peygamberimiz her zaman Allah’a sığınmış. Çalışkan olmalıyız. Gavurlara el açmamak için her konuda bir numara olmak zorundayız. Dünyada da iyilik ahirette de iyilik, İslam’ın emri bu. Rabbena atina duasında dünyada da hasene, ahirette de hasene için dua ederiz. Bu konuda da bilgili olmazsak yanılırız.

Teknolojik alanı da ihmal etmememiz gerekiyor değil mi efendim?

- Ülkemiz teknolojik alanlarda çok güzel ilerlemeler kaydediyor. Müslümanlar her konuda bir numara olacaklar. Biz kâfirlere hiçbir konuda el açmamalıyız. El açmak çünkü zillettir. Zillet Müslümana yakışmaz. Müslüman izzet sahibidir. Bunun için her konuda bir numara olmalıyız, tıpta da teknolojide de, sadece dinde değil dünya işlerinde de bir numara olacağız. Abbasiler döneminde Müslümanlar bir numara olmuş ve dünyayı titretmiştir. Osmanlı döneminde bir numara olmuşuz, Fatih mesela topu icat etmiş, İstanbul’u fethetmiş. “Olmaz” demişler ama yapmış. Kanuni emir vermiş “hizaya gelin” demiş, başka devletler onun emri hizaya gelmiş. Biz de öyle olmalıyız. Çok çalışkan olmalıyız her sahada. Bunu Allah’ın rızası için yapmalıyız. Şimdi biz bunu söylüyoruz, elhamdülillah güzel hocaların yanında büyüdük, onun için bunu övünmek için değil dinimizin emri olarak söylüyorum: “sen yaptın mı hocam” deseniz, ben yaptım elhamdülillah. Her zaman söylüyorum, iki lise, iki fakülte bitirdim, üç dilden imtihan verdim. 59 yaşında Amerika’ya gittim. Oraya gittiğimde İngilizce bilmiyordum, “Gelmişken bir de İngilizce öğreneyim” dedim, orada dil okuluna başladım. Orada Müslüman arkadaşlara: “Arkadaşlar, bu gavurlar bizi tembel, uyuz, hırsız, geri kalmış zannederek adam yerine saymıyorlar. Biz burada Müslümanların böyle olmadığını gösterelim” dedim. Çünkü onlar da doktor, mühendis falandı. Dediler ki: “Mustafa dediğin doğru da biz buraya yasal yollardan gelmedik. Biz okulu bitirdiğimizde polisler bizi sınır dışı edecek onun için biz bu okulu bitirmeye niyetli değiliz.” Neyse dil okulu başladı, ben gayretliyim, hoca ödev verdikçe ben hızlı bir şekilde yapıyorum. Böylece ben bir ayda ikinci sınıfa, bir ay on günde üçüncü sınıfa geçtim. Dördüncü sınıftan birinci olarak mezun oldum. Bakın bunu Allah’ın emri böyle diye anlatıyorum. Ben hocalarımdan böyle gördüm.

Tanıdığınız büyük zatların nasıl bir çalışma disiplinleri vardı?

- Ömer Nasuhi Bilmen Hoca 90 küsur yaşında sabahlara kadar uyumadan okuyor, çalışıyordu. Tefsir yazdı, fıkıh yazdı uyumadı. Mehmet Zahid Efendi yine sabahlara kadar uyumuyordu. Benim örnek aldığım hocalar hep böyleydi. Ben de Allah’ın emrinin böyle olduğunu öğrendim hocalarımdan ve dört senelik okulu bir senede birincilikle bitirdim. Resmimi astılar oraya. Ben buna mecburdum, tıpta da mühendislikte de diğer alanlarda da böyle olacağız. Allah bize: “İnsanlara her sahada örnek olacaksınız” buyuruyor. Onun için tembellikten Allah’a sığınacağız. Çok çalışacağız, disiplinli çalışacağız. Planlı, programlı çalışacağız. Eskiden öyleymişiz, şimdi çok bozulmuşuz. Ondan dolayı teknik açıdan çok geri kalmışız Avrupa’dan, Amerika’dan. Onlar çok çalışıyorlar, çok disiplinli çalışıyorlar. Avrupa’da saat 4.00’te iki üç defa yola düştüm, herkes sabah erkenden 4.00’te işine gidiyor. Trafik çokluğundan uçağı kaçırdım ben. Ama bizde o saatlerde sokaklarda kim oluyor? Kuşluğa kadar uyuyoruz. “Güneş doğana kadar uyuyan adamın kulağına şeytan işer” buyuruyor Peygamberimiz (sav). Kulağına şeytanın işediği adamdan hayır gelir mi? Evet, tembellikten Allah’a sığınacağız ve disiplinli çalışacağız. Şimdi elhamdülillah memleketimizde böyle bir uyanış var bunu desteklemeliyiz.

‘Herkes sülalesinde bir alim yetiştirmeli’

Yakın zamanda çok sayıda yetişmiş alim vefat etti. Onların bıraktığı boşluğu nasıl dolduracağız?

- Herkes sülalesinde bir alim yetiştirmeli. Ben mesela 40-50 senedir konuşuyorum. Babama her gün burada selam gidiyor. Dedelerime her gün buradan müjde gidiyor. Aynı sen de öylesin. Alim olmana gerek yok, hayırlı bir iş yaptığında seni yetiştirenlere sevabı ulaşır. Mesela doktorlukta, ticarette, diğer alanlarda ileri gidersen ve güzel şeyler yaparsan ölülerimizi sevindiririz. Sülalemizden hafız yetiştireceğiz, o da inşallah 400 kişiyi kurtaracak, bunlara çok dikkat etmemiz lazım.

Özellikle gençlerimizin güzel insanları tanıması onlarla hemhal olması neden önemli? Kendi hayatınız üzerinden anlatabilir misiniz?

- Biz, babamızın duası sayesinde güzel hocaların yanında bulunduk gençliğimiz döneminde. Babam vefat ederken ben 3-4 yaşlarındaymışım. Babam Ömer Nasuhi Bilmen’in oda arkadaşıymış. Tabii ben babamın vefatının üzerine varmışım. Çocuğum daha, öldüğünü nereden bileyim. Annem rahmetli: “Hocaefendi, Mustafa üstüne geliyor” demiş, babam: “al al, o halim yok” demiş. Beni babamın üzerinden almış. Babam: “Benim ona duam yeter” demiş. Gerçekten babamın duasını ben her yerde gördüm. Böyle güzel hocaların yanını nasip etti Rabbim bana. Ben de Mehmet Zahid Efendi’nin yanına bu vesileyle müezzin oldum. Tabii önce Fatih Camii’ne müezzin oldum, orada bir Yasin-i Şerif okuduğunuzda iki üç maaş bahşiş veriyorlardı. Meşhur mevlidhanların hepsi koştular oraya peşlerine senatörleri, bakanları takarak. Bana: “Evladım burayı sana bırakmayacaklar, herkes senatörle, bakanla geliyor. Senin hakkın ama veremeyeceğim” dediler. Beni de Ümmü Gülsüm Camii’ne müezzin tayin ettiler. Oraya varınca caminin hocası Mehmet Zahid Kotku Efendi: “Sağda solda dolaşıp durma, senin ataların seni bana emanet ettiler” dedi. Onun yanında elhamdülillah dini bilgileri aldık. Onun yanına Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay hocalar gelirdi. Onlardan da özel ders okuduk. Böyle güzel bir eğitim aldık baba duası sayesinde. Her akşam kalabalık iftar sofralarında iftar edilirdi, sahurlarda da beraberlik olurdu. Ramazan’ın son on günü mutlaka Hocaefendi ile itikafa girerdik. İtikaf da Peygamber Efendimiz’in (sav) devamlı yaptığı bir sünnettir ve itikafta da orada çok yemek yoktur. Yağsız, tuzsuz, şekersiz gıdalarla nefsimizi terbiye ediyoruz. Ama Kadir Gecesi olduğu zaman buna ara verilir güzel yemekler yenirdi. Güzel insanlarla çok güzel hatıralarımız oldu. Büyüklerden istifade etmeye bakmalı gençlerimiz.

‘Avrupa, Amerika bize örnek olamaz’

İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Düşünceleriniz alabilir miyiz?

- Avrupa, Amerika bize örnek olamaz. Biz Müslümanız, Türk’üz. Kendimize göre örfümüz, adetimiz var. Bizde de zararını gördüler, kaldırdılar. Biz 1100 senedir Müslümanız. Türklük esaslarıyla Müslümanlık esaslarını kaynaştırmışız, atasözü olmuş dinimizin emirleri, örf adet olmuş. Ona göre bir oluşum içindeyiz. Bize hiç Avrupa’nın esasları uyar mı? Kaldırdılar, iyi oldu. Bizim karakterimize, benliğimize uygun esaslar bize yararlı olur.