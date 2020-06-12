  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden ambulans çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:38:11 -
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden ambulans çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalan zanlının ifadesi ortaya çıktı. Zanlı ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.



Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalınmıştı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası çalınan ambulans kısa sürede Kağıthane Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde şüphelilerle birlikte yakalamıştı. Ambulansı çalan zanlının ismi ve ifadesi ortaya çıktı. Ambulansı çalan zanlı Çetin A. ifadesinde ambulansı gezmek için çaldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı ve raporu olup olmadığı araştırıldığı da öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı