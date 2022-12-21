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Sağlık Prof. Dr. Canan Karatay sırrı açıkladı: Ağrılar geride kalacak
Sağlık

Prof. Dr. Canan Karatay sırrı açıkladı: Ağrılar geride kalacak

Ağrı ve hastalıklardan korunmak için bilgi veren Prof. Dr. Canan Karatay, bu olumsuz durumlardan kurtulmanın yolunu açıkladı. Karatay geçmiş bilgilerin unutulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 03:26:00 -
Prof. Dr. Canan Karatay sırrı açıkladı: Ağrılar geride kalacak

Prof. Dr. Canan Karatay yaptığı ilgi çekici açıklamalarla sağlık konusunda bilgi veriyor. Toplumda yaşanan en büyük problemlerden olan dayanılmaz ağrıların neden yaşandığını ve bu ağrıları geçirmek için ne yapılması gerektiğini paylaşan Karatay, tüm bildiklerinizi unutun diyerek ağrıları geçirecek yöntemi açıkladı.

Gün içerisinde sık sık yaşanılan ağrılar görmezden gelinse de yaşam kalitesinin düşmesine neden oluyorlar. Özellikle hareketsizliğin arttığı bugünlerde ağrılarda da artış görülüyor. Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada ağrılarınızı geçirecek yöntemi paylaştı.

Aşırı leptin ağrılara neden olur

Ağrıları geçirmeden önce ağrıların neden kaynaklandığını öğrenmek gerekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay, tüm ağrıların sebebinin aslında bir hormona bağlı olduğunu söyledi. Bu ağrılarının başlıca sebebinin ‘Leptin yüksekliği’ olduğunu dile getiren Canan Karatay, "Leptin hormonu yükselince sinir hücrelerini bozuyor, kas ağrılarınız, diz ağrılarınız, baş ağrıları omuz ağrıları, huzursuz ayak sendromu, hepsini altında yüksek leptin hormonu var. Vücut bunlara hiçbir şekilde cevap veremiyor. O halde bunları yiyecek olarak yaşam olarak uyku olarak devreye sokmamız lazım." açıklamasında bulundu.

"Geçmiş bilgileri unutun"

Yaşanan eklem ağrılarının sağlıklı ve düzenli beslenme ile geçirilebileceğini söyleyen Canan Karatay şu uyarılarda bulundu:

"Ağrılarda vitamin eksikliği başta geliyor en önemli vitamin D vitamini! Vücutta gün ışığında ultraviyole ışığında deride üretilen bir hormon bu hormon böbreklere gider ve vücutta dolaşır. 60 yıl önceki bilgilerimize göre yalnız kemik mekanizmasında kullanılıyordu o bilgiler tarihe karıştı, Artık o bilgileri unutalım! Bütün çalışmalar gösterdi ki bitti. Unutalım. Ciddi mecralarda yapılan çalışmalar gösterdi ki vücudumuzun her hücresinde D vitamini var. Beyin, göz, meme, troit, pankreas, yumurtalıklardır, hatta testistir ve peniste bile… Ne aklınıza gelirse bunların her yerinde D vitamini reseptörü var. D vitamini yağ hücrelerinde eriyen bir vitamin, yağ hücrelerinin içine girip yok oluyor… Miktarı fazla ise hücre içinde d vitamini kendini azaltıyor."

Hastalık ve ağrılardan korunmak için D vitamini alın

Eklem ağrısı, baş ağrısı ve sırt ağrısı için mutlaka D vitamini almamız gerektiğini söyleyen Canan Hoca, "Ağrıların giderilmesinde, eklem ağrıları bel ağrıları diz ağrıları tüm ağrılarda D vitamini eksiklikleri, bütün enfeksiyonlarda D vitamini eksik olmuştur… Çocuklara günde 1200 ünite D vitamini verilince çocuklarda gribal enfeksiyonun yüzde 50 azaldığı gözlenmiştir. Kanser tedavisi gören hastaların da D vitamini yükseltiliyor. D vitamini hiçbir zaman toksik değildir. Toksik, ağrı kesiciler ve antidepresanlardır. Kolesterol ilaçları bizi bozar. Bir tek kolesterol yüksek olması kalp krizi sebebe değildir." dedi.

D vitamini bulunan besinler

Az miktarda gıda doğal olarak bu vitamini içerir. Bu nedenle, bazı gıdalara takviye yapılır. D vitamini açısından zengin gıdalar:

Somon, sardalya, ringa, kılıç, ton, uskumru gibi yağlı balıklar
Sığır karaciğeri
Yumurta sarısı
Karides
Tavuk
Kırmızı et
Doğada güneş gören mantarlar

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