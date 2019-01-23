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Prof. Dr. Bingür Sönmez'e judoda siyah kuşak verildi

- Türkiye Judo Federasyonu, 1967'de başladığı judoyu 1971'de bırakmak zorunda kalan Bingür Sönmez'e düzenlenen törenle siyah kuşak ve sertifikasını takdim etti- Prof. Dr. Bingür Sönmez:- "İlk defa bir federasyon, 50 yıl sonra bir sporcusunu hatırlıyor ve kuşağını sınavsız veriyor. Bir hayalim gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum"- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:- "Bundan sonra Türk judosu adına Bingür Sönmez hocamızdan faydalanacağız. Bingür hoca, judocu kardeşlerimize örnek olacaktır"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
Prof. Dr. Bingür Sönmez'e judoda siyah kuşak verildi


İSTANBUL (AA) - Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, judoda siyah kuşak sahibi oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin Levent'teki merkezinde gerçekleştirilen törene Bingür Sönmez'in yanı sıra Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Türkiye Judo Federasyonu İstişare Kurulu Başkanı Zihni Papakçı, judo camiasından birçok isim ile ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş sporcular katıldı.

Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sönmez, 1967 yılında Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde judoya başladığını belirterek, "Çok değerli hocaların elinde yetiştik. Dersler ağırdı, sarılık geçirmiştim ve 1971'de kahverengi kuşakta judoyu bırakmak zorunda kaldım. İlk defa bir federasyon, 50 yıl sonra bir sporcusunu hatırlıyor ve kuşağını sınavsız veriyor. Bir hayalim gerçekleşti. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra müsabakalara da gelerek, gençlere ödüllerini takdim edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bingür Sönmez'in Türk sporuna hizmet etmiş değerli biri olduğunu vurgulayan Sezer Huysuz ise "Yeni nesile bu insanları örnek göstermek için çabalıyoruz. Sporla eğitimin bir arada gideceğini göstermek istiyoruz. Bundan sonra Türk judosu adına Bingür Sönmez Hoca'mızdan faydalanacağız. Umarım beraber güzel projelere imza atarız. Bingür Hoca, judocu kardeşlerimize örnek olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sezer Huysuz, Zihni Papakçı ve eski Judo Federasyonu Başkanı İbrahim Öztek, siyah kuşağını Bingür Sönmez'in beline taktı. Ardından Sezer Huysuz, siyah kuşak sertifikasını Prof. Dr. Sönmez'e takdim etti. Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, ayrıca Bingür Sönmez'e rozet takarak, plaket verdi.

Prof. Dr. Bingür Sönmez ise başkan Sezer Huysuz'a Japon samuray kılıcı hediye etti.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
  1. Bingür Sönmez
  2. judo
  3. Sezer Huysuz
  4. siyah kuşak

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