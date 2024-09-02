Prof. Dr. Aysun Bay yeniden başkan seçildi! Prof. Dr. Aysun Bay kimdir?

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Prof. Dr. Aysun Bay yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel merkezi Ankara'da olan, Türkiye'de ve diğer ülkelerde temsilcilikleri bulunan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, federasyonun merkez adresinde geniş katılımla yapıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu divanında mevcut başkan Prof. Dr. Aysun Bay, yeniden oybirliği ile başkan adayı gösterildi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul'da 600 delege oy kullanırken oyların tamamını alan Prof. Dr. Aysun Bay yeniden Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanlığı'na seçildi.

Güven tazeleyerek göreve yeniden seçilen Prof. Dr. Aysun Bay, seçimde oy kullanan tüm delegelere teşekkür etti. Prof. Dr. Aysun Bay, "Dünya devletleri Ankara Büyükelçilikleri iş birliği ile Hükümetimizin destek ve katkılarıyla, Türkiye ile dünya devletleri arasında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay, önümüzdeki günlerde Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve Orta Asya Türk devletleri Ankara Büyükelçilikleri iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin destek ve katkılarıyla, uluslararası sağlık turizmi konferanslarına başlayacaklarını söyledi. Türkiye'yi sağlık turizminde 'Marka' yapmak adına federasyon olarak çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Bay, kendisini yeniden başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul'da Federasyonun üye olduğu üst kuruluşu Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'na (SANKON) üyeliğinin devam etmesine de oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurulda 16 kişilik Yönetim ve Denetim Kurulu ve 50 kişiden oluşan Sağlık Turizmi Akademik Kurulu yeniden oluşturuldu.

Prof. Dr. Aysun Bay kimdir?

1975 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan Aysun Bay, ilk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladıktan sonra lisans ve yüksek lisansını 1997 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. 2017 yılından beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya öğretim üyesi göreviyle birlikte Yüksek Öğretim Kurulu Kalite Kurulu Takım Başkanlığı görevini yürütmeye devam eden Prof. Dr. Aysun Bay, 2018 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Prof. Dr. Aysun Bay, 2018 tarihinde yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Aysun Bay, ISI Indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan 117, Uluslararası kongrelerde 34, ulusal kongrelerde 36, yurt içi dergilerde yayınlanan 30 olmak üzere toplam 300'e yakın yayını ve H Indexi: 30 bulunuyor.

Birçok sivil toplum kuruluşunda engelliler ve kadın dernekleri kurucu başkanlığı ve Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu Türkiye Halkla İlişkiler Sorumlusu olan Prof. Dr. Bay, Akreditasyon alanında Yüksek Öğretim ve Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli kurullarda görev aldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı olan Prof. Dr. Bay'ın, Yaşamdan Sağlık İksirleri, Doğada Hayat Var ve Şifayı Tabiatta Aramak kitapları büyük beğeni topladı.