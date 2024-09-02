  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İtalyanlar ABD'yi ilginç bir şekilde uyardı: Türkiye, Arap ülkesiyle yakınlaşıyor, anlaşıyor, ittifak yapıyor

Hindistan şokta! İşte bunu beklemiyorlardı... "Türkiye'den füze alacaklar" diyerek duyurdular

Kılıçdaroğlu-Özel-Yavaş görüşmesi FETÖ’yü hareketlendirdi!

Ajanslar kırmızı kodla servis ediyor! 8200 asker öldürüldü

Herkes 'neler oluyor?' sorusunu soruyor! İki savunma devi helikopter ihalesinden çekildi

Türkiye ile savaşa hazırlanan Yunanistan'ı en büyük müttefiki kazıklamaya kalkıştı! Bozuk tanklar yollandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e trafikte saldırı! Tekme tokat dövüldü

Ektiği nefret tohumları meyve verecek! Ümit Özdağ’ın 2 yıl hapsi isteniyor

Türkiye'nin ünlü yaylasında büyük bir su kaynağına ulaşıldı! Yerin 61 metre altından bir anda fışkırdı

Çin ve Filipinler arasında gerginlik! Taraflar geri adım atmıyorum
Aktüel Prof. Dr. Aysun Bay yeniden başkan seçildi! Prof. Dr. Aysun Bay kimdir?
Aktüel

Prof. Dr. Aysun Bay yeniden başkan seçildi! Prof. Dr. Aysun Bay kimdir?

Yeniakit Publisher
2024-09-02 08:47:00 -
Prof. Dr. Aysun Bay yeniden başkan seçildi! Prof. Dr. Aysun Bay kimdir?

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda Prof. Dr. Aysun Bay, federasyon başkanlığına yeniden seçildi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulunda Genel Başkanlığa Prof. Dr. Aysun Bay yeniden seçilerek güven tazeledi.

Genel merkezi Ankara'da olan, Türkiye'de ve diğer ülkelerde temsilcilikleri bulunan Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, federasyonun merkez adresinde geniş katılımla yapıldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu divanında mevcut başkan Prof. Dr. Aysun Bay, yeniden oybirliği ile başkan adayı gösterildi.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul'da 600 delege oy kullanırken oyların tamamını alan Prof. Dr. Aysun Bay yeniden Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanlığı'na seçildi.

Güven tazeleyerek göreve yeniden seçilen Prof. Dr. Aysun Bay, seçimde oy kullanan tüm delegelere teşekkür etti. Prof. Dr. Aysun Bay, "Dünya devletleri Ankara Büyükelçilikleri iş birliği ile Hükümetimizin destek ve katkılarıyla, Türkiye ile dünya devletleri arasında sağlık turizmine katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalarımıza bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay, önümüzdeki günlerde Arap ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Afrika ülkeleri, Latin Amerika ülkeleri ve Orta Asya Türk devletleri Ankara Büyükelçilikleri iş birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin destek ve katkılarıyla, uluslararası sağlık turizmi konferanslarına başlayacaklarını söyledi. Türkiye'yi sağlık turizminde 'Marka' yapmak adına federasyon olarak çalışacaklarını belirten Prof. Dr. Bay, kendisini yeniden başkanlığa seçen üyelere teşekkür etti.

Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Olağanüstü Genel Kurul'da Federasyonun üye olduğu üst kuruluşu Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu'na (SANKON) üyeliğinin devam etmesine de oy birliğiyle karar verildi.

Genel Kurulda 16 kişilik Yönetim ve Denetim Kurulu ve 50 kişiden oluşan Sağlık Turizmi Akademik Kurulu yeniden oluşturuldu.

Prof. Dr. Aysun Bay kimdir?

1975 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde doğan Aysun Bay, ilk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladıktan sonra lisans ve yüksek lisansını 1997 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. 2017 yılından beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya öğretim üyesi göreviyle birlikte Yüksek Öğretim Kurulu Kalite Kurulu Takım Başkanlığı görevini yürütmeye devam eden Prof. Dr. Aysun Bay, 2018 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı.

Prof. Dr. Aysun Bay, 2018 tarihinde yeni kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atandı.

Prof. Dr. Aysun Bay, ISI Indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan 117, Uluslararası kongrelerde 34, ulusal kongrelerde 36, yurt içi dergilerde yayınlanan 30 olmak üzere toplam 300'e yakın yayını ve H Indexi: 30 bulunuyor.

Birçok sivil toplum kuruluşunda engelliler ve kadın dernekleri kurucu başkanlığı ve Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu Türkiye Halkla İlişkiler Sorumlusu olan Prof. Dr. Bay, Akreditasyon alanında Yüksek Öğretim ve Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli kurullarda görev aldı. Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı olan Prof. Dr. Bay'ın, Yaşamdan Sağlık İksirleri, Doğada Hayat Var ve Şifayı Tabiatta Aramak kitapları büyük beğeni topladı.

Geri sayım başladı! Uzmanından okul kantini uyarısı
Geri sayım başladı! Uzmanından okul kantini uyarısı

Sağlık

Geri sayım başladı! Uzmanından okul kantini uyarısı

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızın sağlığı için çok önemli
Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızın sağlığı için çok önemli

Sağlık

Ebeveynler dikkat! Çocuklarınızın sağlığı için çok önemli

Pek çoğumuz bunu yapıyoruz! Bu alışkanlık kalp sağlığını olumsuz etkiliyor
Pek çoğumuz bunu yapıyoruz! Bu alışkanlık kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

Sağlık

Pek çoğumuz bunu yapıyoruz! Bu alışkanlık kalp sağlığını olumsuz etkiliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23