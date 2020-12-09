Prof. Dr. Ateş Kara maskelerin çıkarılacağı tarihi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ateş Kara, programda milyonların merak ettiği "Maskelerden ne zaman kurtulabiliriz?" sorusuna yanıt verdi.

"Temmuz gibi maskelerden kurtulabiliriz"

Temmuz ayı gibi maskelerin çıkarılabileceğini dile getiren Prof. Dr. Ateş Kara, "Bizim planlarımıza, gelecek aşının dağılımına ve Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere baktığımızda, Türkiye'nin yüzde 60'ı hızlı bir şekilde Nisan'a kadar aşılanacak. Kendi aşımızın da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak. O zaman Türkiye'de genel anlamda bizim Haziran-Temmuz gibi rahatlamamız söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.