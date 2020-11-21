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Aktüel Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi İstanbul'da defnedildi
Aktüel

Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi İstanbul'da defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:29:19 -
Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi İstanbul'da defnedildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında vefat eden genetik ve tıbbı biyoloji alanında öncü kabul edilen Prof. Dr. Asım Cenani, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenani için salgın tedbirleri kapsamında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Burada Cenani'nin oğlu Kaya Cenani ve kızı Suzan Cenani taziyeleri kabul etti.

Namazın ardından Prof. Dr. Asım Cenani'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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