Prof. Dr. Alper Çelik Şeker Hastalığında Bilinmeyenleri Anlatıyor

Metabolik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Alper Çelik’in yapmış olduğu açıklamalara göre; Stres şeker hastalığının %10’luk bir kısmını etkilerken, kişi stresli bir yapıya sahipse bu durum daha zor bir hale geldiğini ifade etmiştir. Unutulmaması gereken husus şeker hastalığının aslında hormonal bir yapıya sahip olduğudur. Fakat bu hormonlardan bazıları özellikle böbrek üstü bezlerden salgılanan hormonlar insülinin zıttı bir etki göstermektedir.

Bunların en başında kortizon gelir. Böbrek üstü bezlerini dış kısmında kortizon denen bir madde salgılanmakta ve bu da insülini bloke etmektedir. Eğer kişi stresli ve sinirlenmişse her şeyden bağımsız bir şekilde şekerinin yükselmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla da stres şekeri etkilemektedir. Fakat %90’lık kısmında sindirim sistemi hormonları tarafından kontrol edilmektedir.

Kişi sinirlenince şekerinde artış görülmesinin nedeni ise sinirlenince stres hormonlarının yükselmesidir. Başlangıçta adrenalin ve kortizon anti insülin etkisine sahiptir.

Bütün bilinen mekanizmalardan bağımsız bir şekilde stres hormonları yükseldiğinde, insülinin bloke edilmesine neden olmaktadır. Stres hormonları içgüdüsel bir refleks olup sizi hayatta tutmaya yarar fakat şekerinizin artmasındaki etmenlerdendir. Prof. Dr. Alper Çelik stresle başa çıkmanın şeker için gerekli bir konu olduğunu vurgulamaktadır. Bunun da en başında olaylara bakış açısının geldiğini ifade etmektedir.

Stres şekerin aniden yükselmesine neden olurken, aniden yükselip, düşen şeker ise kişide geri dönülmesi zor organ hasarlarına neden olabilmektedir.