Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı öğrenilen Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Diğer işlerine zaman ayrılmak için ayrıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın "Halen yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla" Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Bilim Kurulu resmi bir devlet görevlendirmesiyle oluşturulmadığı için Azap'ın istifası, kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı'na bildirmesi ve kurulun iletişim kanallarından ayrılmasıyla gerçekleşti.