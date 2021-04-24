  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti
Gündem

Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 17:38:00 -
Prof. Dr. Alpay Azap, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana Bilim Kurulu toplantılarına katılmadığı öğrenilen Prof. Dr. Alpay Azap, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeliğinden ayrıldı.

Diğer işlerine zaman ayrılmak için ayrıldı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'ın "Halen yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayırabilmek amacıyla" Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Bilim Kurulu resmi bir devlet görevlendirmesiyle oluşturulmadığı için Azap'ın istifası, kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı'na bildirmesi ve kurulun iletişim kanallarından ayrılmasıyla gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı!
Gündem

KHK ile ihraç edilen Prof. vatandaşa korku pompaladı!

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Prof. Dr. Nilay Etiler, Koronavirüs Bilim Kurulu'nu hedef alarak, tam kapanma çağrısı yaptı. ..
İhsan Şenocak Hoca haklı çıktı
Ekonomi

İhsan Şenocak Hoca haklı çıktı

Türkiye, Thodex adlı kripto para borsasına para yatıran mağdurları konuşurken, İhsan Şenocak Hoca'nın kripto para hakkında yaptığı tespit bi..
Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Türkiye'de rezervlerin yapısı değişmiştir
Dünya

Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Türkiye'de rezervlerin yapısı değişmiştir

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin altın rezervinin 720 ton altına çıktığını belirten ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay