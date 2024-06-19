  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mansur Yavaş'a yakın hesaptan Ekrem İmamoğlu'na 'milli maç' göndermesi! 'Özel uçak tutup tribünde maçı izlemek yerine...'

Dört müptezel ortak yayına çıktı! Ehl-i sünnet alimlere hakaretler yağdırdılar

Bakan Yumaklı Çanakkale'deki son durumu aktardı! İlk müdahale 6 dakika sonra yapıldı

CHP ruhu değişmez! Murat Emir'den Peygamberimize (sav) hakaret eden Diamond Tema'ya destek

Erdoğan ile Paşinyan görüştü! Türkiye ve Ermenistan arasında normalleşme vurgusu

Mustafa Destici'den Zafer Partisi'ne 'Diamond Tema' tepkisi! 'Meseleyi çarpıtmayın'

Son dakika! Eylem Tok'un katil oğlu hakkında flaş karar

Dünya olası savaşa karşı kutuplaşıyor mu? Putin'den 24 yıl sonra bir ilk

Türkiye Gürcistan'ı mağlup etti! Maç sonucu: Canlı yayında neler oldu? Son dakika

Destici'den kendisini hedefe koyanlara cevap! 'İki yüzlü müfteriler'
Gündem Prof. Dr. Ali Erbaş, Veliaht Prensle görüştü
Gündem

Prof. Dr. Ali Erbaş, Veliaht Prensle görüştü

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:48:00 -
Prof. Dr. Ali Erbaş, Veliaht Prensle görüştü

Hac organizasyonu kapsamında Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Mekke'de düzenlenen İslam dünyası Hac Heyetleri Başkanları ve Bakanları Bayramlaşma Merasimine katıldı.

Merasimde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Başkan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Mekke'de düzenlenen İslam dünyası Hac Heyetleri Başkanları ve Bakanları Bayramlaşma Merasimine katıldık, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bayramlaşma merasiminde yaptığı konuşmada Gazzeli kardeşlerimiz üzerinde işlenen korkunç cinayetlerin derhal durdurulması, ateşkesin bir an önce sağlanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tanınarak 67 sınırlarına dönülmesi konusunda Suudi Arabistan Devleti’nin kararlılık içerisinde olduğunu ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nazik ev sahipliği ve Gazze/Filistin davası ile ilgili hassasiyeti sebebiyle zat-ı alilerine teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah."

 

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap
Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap

Gündem

Ali Rıza Demircan Hoca yazdı! Ali Erbaş'a yönelik 'Anıtkabir' eleştirilerine cevap

Ali Erbaş'tan Kudüs mesajı: Bu işgal 88 yıl sürmeyecek!
Ali Erbaş'tan Kudüs mesajı: Bu işgal 88 yıl sürmeyecek!

Gündem

Ali Erbaş'tan Kudüs mesajı: Bu işgal 88 yıl sürmeyecek!

Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı
Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı

Gündem

Ali Erbaş, Gazze'ye destek için boykot çağrısı yaptı

Ali Erbaş Arafat’ta dua etti! "Rabbimiz katliam yapanları sana şikayet ediyoruz"
Ali Erbaş Arafat’ta dua etti! “Rabbimiz katliam yapanları sana şikayet ediyoruz”

Gündem

Ali Erbaş Arafat’ta dua etti! “Rabbimiz katliam yapanları sana şikayet ediyoruz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23