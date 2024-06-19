Prof. Dr. Ali Erbaş, Veliaht Prensle görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Mekke'de düzenlenen İslam dünyası Hac Heyetleri Başkanları ve Bakanları Bayramlaşma Merasimine katıldı.

Merasimde Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Başkan Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Görüşmeye dair sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Başkan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi Sayın Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Mekke'de düzenlenen İslam dünyası Hac Heyetleri Başkanları ve Bakanları Bayramlaşma Merasimine katıldık, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bayramlaşma merasiminde yaptığı konuşmada Gazzeli kardeşlerimiz üzerinde işlenen korkunç cinayetlerin derhal durdurulması, ateşkesin bir an önce sağlanması, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin tanınarak 67 sınırlarına dönülmesi konusunda Suudi Arabistan Devleti’nin kararlılık içerisinde olduğunu ifade etti.

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Nazik ev sahipliği ve Gazze/Filistin davası ile ilgili hassasiyeti sebebiyle zat-ı alilerine teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olur inşallah."