Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil canlı yayında çılgına döndü! Masayı yumrukladı

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Peygamberimizin İstanbul'un fethi ile ilgili hadisinin gerçekliğini sorgulayanlara tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Her Açıdan programında kendisine yöneltilen, 'Peygamberimizin İstanbul'un fethi ile ilgili hadisinin gerçek olmadığını söyleyenler var. Siz ne düşünüyorsunuz?' sorusuna sert çıktı.

Şimşirgil, "Osmanlı'yı yüce görmeyen, alçaltan kesim bunları tartşıyor. Biri çıkmış diyor ki, İstanbul hala fethedilmedi. Kim fethedecek arkadaş? Sen Fatih Sultan Mehmed'i Müslüman görmüyor musun? Ben bunlara kızıyorum" dedi.