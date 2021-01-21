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Gündem Prof. Dr. Ahmet Ercan korkutan sözler! Olası depremin yerini ve şiddetini açıkladı
Gündem

Prof. Dr. Ahmet Ercan korkutan sözler! Olası depremin yerini ve şiddetini açıkladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sisam adasında meydana gelen ve İzmir'de hissedilen depreme ilgili olarak korkutan bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 14:53:00 -
Prof. Dr. Ahmet Ercan korkutan sözler! Olası depremin yerini ve şiddetini açıkladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuşadası Körfezi Sisam Adası açıklarında gece sabaha karşı meydana gelen, İzmir ve Kuşadası’nda hissedilen 4.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. Ercan, bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek süreceğini belirtti ve henüz 6.0 ve 5.7 arasındaki artçı depremlerin olmadığını ifade etti.

Sözcü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, dün gece Kuşadası Körfezinde Yunanistan'ın Sisam adası açıklarında büyüklükleri 3 ile 4.7 arasında değişen 6 deprem meydana geldi. Saat 02.37'de 15 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.7'lik deprem İzmir ve Kuşadası'nda da hissedildi. Deprem Uzmanı Jeofizik Y. Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin geçen 30 Ekim’de Sisam’ın 12 kilometre kuzeyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu söyledi.

6 büyüklüğündeki artçıya dikkat çekti

Bölgede 5.7 ile 6 arasında beklenen artçı depremin henüz gelmediğini belirterek “Bugün, 21 Ocak 2021, saat 02.37’de odak konumunda M4,7 büyüklüğünde bir artçı deprem olmuştur. Artçı depremler bu bölgede biriken gerginlik boşalıncaya dek sürecektir. Henüz beklenmekte olan M6,0 ile M5,7 arasındaki artçı depremler olmamıştır. Bu depremler olduğunda ağır yaralı yapılar çok etkilenecektir” diyerek 30 Ekim depreminden etkilenen hasarlı binalara dikkat çekti.

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