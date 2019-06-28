Prof. Dr. Acemoğlu: “Türkiye’nin büyümeyi verimli hale getirmesi gerekir”

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, “Türkiye’nin 2002’den 2007’ye kadarki büyümesine bakarsanız eğer, çok hızlı bir toplam faktör verimliliği artışı var. Yüksek kaliteli bir büyümedir. 2007’den sonrasına bakarsak eğer negatiftir. 12 senedir Türkiye, negatif toplam faktör verimliliğiyle büyüyor. Türkiye’nin üretmeye, teknolojiye, insan kaynaklarına ihtiyacı var” dedi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ekonomi Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu,‘Finans Piyasalarının Geleceği’ adlı konferansta Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu Türkiye’nin ekonomisi ile ilgili soruları cevapladı. Yaklaşık 1,5 saat süren konferansta Prof. Dr. Acemoğlu, Türkiye’de uzun vadeli ve sağlıklı büyümek için reformlar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

“Türkiye’nin üretmeye ihtiyacı var”

Sunumunda ekonomik büyümede toplam faktör verimliliğine değinen Acemoğlu, “Türkiye’nin 2002’den 2007’ye kadarki büyümesine bakarsanız eğer, çok hızlı bir toplam faktör verimliliği artışı var. Yüksek kaliteli bir büyümedir. 2007’den sonrasına bakarsak eğer negatiftir. 12 senedir Türkiye, negatif toplam faktör verimliliğiyle büyüyor. Bu korkunç bir şey. 2007 senesinden beri hemen hemen tüm yatırımlar, inşaat sektörüne gidiyor. Bu başka ülkelerde çok az olan bir şey. Üretkenlik, teknoloji yerine bina ve yol. Tamam, Türkiye’nin çok ihtiyacı var bina ve yola ama sadece bina ve yola ihtiyacı yok. Biraz da üretmeye ihtiyacı var, birazda teknolojiye ihtiyacı var, birazda insan kaynaklarına ihtiyacı var” dedi.

Acemoğlu, sağlıklı büyümenin anahtarının reformlar olduğunu kaydederek, “Uzun vadeli ve sağlıklı büyümenin de tek yolu özgürlüğü destekleyen kurumlardır ve Türkiye’de şu anda öyle bir durumdayız ki artık yavaş yavaş herkes anlıyor ki sağlıklı büyümek için bir reformlara girmek lazım. Bence gereken reçete şu anda acı hapı alın sonra gelecekte iyi olacak değil, hem orta vadeyi hem kısa vadeyi bir şekilde yaparsak şu an ki durumumuzu da değiştirebiliriz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de belki de gelecek seneler içinde orta vadeyi ve kısa vadeyi beraber yapabileceğimiz önemli fırsatlar var”

Kısa vade de yapılması gerekenler listesinde şirketlerin bilançolarını düzeltmek, bankaların bilançolarını düzeltmek gibi maddelerin bulunduğunu belirten Acemoğlu, “Kısa vade de şirketlerin bilançolarını ve bankaların bilançoları düzeltilmeli. Verimsiz olan şeyleri geri kesip yabancı sermayeyi getirip ekonominin büyümeye girmesine yol açmak. Bunlar zaten insanların refahları için olan bir şey ama bunları yapabilmemiz için orta vadeye de yapmamız lazım. Çünkü eğer orta vadeye doğru yatırım yapmazsak, birincisi bu yaptıklarımız bir işe yaramaz, ikincisi zaten yabancı sermayede gelmez.Türkiye’de belki de gelecek seneler içinde orta vadeyi ve kısa vadeyi beraber yapabileceğimiz önemli fırsatlar var” şeklinde konuştu.