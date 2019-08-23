Prof. Çeker'den düşündüren soru: Erkekler de kadınlar gibi giyinse milletin tepkisi ne olur?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

İlahiyatçı Prof Dr. Orhan Çeker, İslam'ın emri tesettüre uymayan kadınları farklı bir bakış açısı ile eleştirdi. "Kadınların sokağa çıktığı kıyafetle erkekler sokağa çıkabilir mi?" diye soran Prof. Çeker, şunları söyledi:

"Mesela askılı atlet, göbekler açık, ve süper mini şort. Olur mu diyorsunuz? Eminim tuhaf diyorsunuzdur. Peki aynı tuhaf bakışlar kadınlara neden yok? Bu da ikinci bir tuhaflık değil mi?

'Bir kuşak sonra bize de gülecekler'

Bazen bu olayı hayalen ortaçağa indiriyorum ve buradan ona bakıyorum. Gülünç mü gülünç görünüyor. Yani eğer o zamana kadar kıyamet kopmazsa bir kuşak sonra bize de çok gülecekler."