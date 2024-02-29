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Gündem Prof. Çeçen İsrail’in planını açıkladı Gazze’yi Refah hariç ilhak edecekler
Gündem

Prof. Çeçen İsrail’in planını açıkladı Gazze’yi Refah hariç ilhak edecekler

Yeniakit Publisher
2024-02-29 08:58:00 -
Prof. Çeçen İsrail’in planını açıkladı Gazze’yi Refah hariç ilhak edecekler

Akit’e konuşan “Hocaların Hocası” Prof. Dr. Anıl Çeçen, “İsrail artık geri adım atmaz. Sadece Refah’ı Filistin’e bırakacaklar. Gazze’nin geri kalanını ilhak edecekler. Ardından da Sina’da bir Kıpti devleti kuracaklar. Dünyada Siyonistlerden kaynaklanan ciddi bir gerginlik dönemi yaşanıyor. Siyonistler, dünya egemenliği için nükleer silahların kullanıldığı 3. Dünya Savaşı çıkartacak” dedi.

 MUHAMMET KUTLU  ANKARA 

Başta Gazze’ye yönelik İsrail saldırıları olmak üzere dünyadaki savaşlar ve küresel güçlerin yeni planlarına ilişkin Akit’e görüşlerini aktaran “Hocaların Hocası” Prof. Dr. Anıl Çeçen’in anlattıkları, ABD Başkanı Joe Biden’in Siyonistlerin dünya çapında uygulamaya koydukları planların yanında duracağını gösterdi.

Prof. Dr. Anıl Çeçen, dünyayı yöneten 15 Siyonist ailenin dünya egemenliği planında son aşamaya geldiklerini belirterek, “Dünyada Siyonistlerden kaynaklanan ciddi bir savaş ve gerginlik dönemi yaşanıyor. Çünkü siyonizmin son aşamasına geldik. Siyonistler ‘ya hep ya hiç’ noktasındalar. Ya 3. Dünya Savaşı’nı çıkarıp planı tamamlayacaklar, ya da geri çekilecekler. Planı tamamlamak için özellikle Mescid-i Aksa’yı yokluyorlar. Zaten altını kazmış vaziyetteler. Bir dünya güvenliği meselesiyle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunun sonuna kadar farkında. Bu nedenle Türkiye dünya barışı için ciddi alternatif arayışında. Ortadoğu’da savaşa izin vermeyecek bir inisiyatif, Türkiye’nin önderliğinde ortaya çıkarak savaşı önleyebilir. Dünyayı yöneten 15 aile geri çekilirse dünya sistemi sıfırlanabilir ve ezilen halk kitleleri daha özgür bir ortama kavuşurlar” şeklinde konuştu.

PLANLARı İÇİN DÜNYA SAVAŞI ÇIKARTACAKLAR

İsrail’in Gazze’nin Refah’a kadar olan bölümünü ilhak edeceğini vurgulayan Çeçen, “İsrail bu noktadan sonra geri adım atmaz. Sadece Refah’ı Filistin’e bırakacaklar. Ardından da Mısır’ın Sina yarımadasında bir Hıristiyan Kıpti devleti kuracaklar. İş gene Osmanlı hinterlandının düzenlenmesiyle başlayacak. Ukrayna-Rusya savaşı da yine küresel güçlerin kışkırtmasıyla başlamıştı. Ukrayna, ABD’den sonra en fazla Yahudi nüfusunun yaşadığı ülkedir dünyada. Ukrayna lideri Zelenski ‘Biz Büyük İsrail’i kuracağız’ demişti. Ukrayna’da Yahudi devleti kurmak istiyorlar. Küresel aileler, bir ayağı Filistin’de, bir ayağı Kırım’da, bir ayağı Ukrayna’da, bir ayağı da Kıbrıs’ta olan büyük bir bölgesel Yahudi devleti kurmayı planlıyorlar. Kıbrıs’tan bu amaçla Karpaz yarımadasında 25 bin dönüm toprak satın aldı İsrailli işadamları. Hem küresel çalışıyorlar, hem bölgesel çalışıyorlar. Bu planların uygulanması için 3. Dünya Savaşı’nı çıkartacaklar. Bu savaş da nükleersiz olmaz. Fransa uzun süredir Büyük Okyanus’ta nükleer denemeler yapıyor. İngiltere de aynı şekilde nükleer denemelerini artırdı. Dünyada 15 ülkenin elinde nükleer bombalar var. İş emperyalizm-siyonizm kavgasına dönerse daha da büyür” değerlendirmesinde bulundu.

“DÜNYAYI ŞEHİRLER ÜZERİNDEN YÖNETECEKLER”

Dünyayı yöneten 15 ailenin on yıllar önce “United Kingdom” yani “Birleşik Krallık” adıyla dünyaya egemen olduklarını anlatan Prof. Dr. Çeçen, şunları söyledi: “Sonra bağımsızlık savaşıyla Amerika’yı İngiltere’den ayırarak ‘United States’, yani ‘Amerika Birleşik Devletleri’ kurdular. Dünya egemenliğine Amerika üzerinden devam ettiler. Son planları ise dünya çapında şehirleri ön plana çıkararak, kendi kontrollerindeki şehirlerin egemen olduğu ‘United Cities’, “Birleşik Şehirler” şeklinde bir yapı oluşturacaklar. Dünyayı şehirler üzerinden yönetmeye devam edecekler. Son aşamadaki planları bu.” 
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