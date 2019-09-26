Prof. Bektaş'tan İstanbul Depremi açıklaması: 1999 Körfez Depremi'nden sonra yaşadığımız anormal bir durum yok

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr



"4,6 büyüklüğündeki Silivri Depremi orta Marmara'nın karakteristik depremiydi. Bugün yaşanan 5,8'lik depremde aynı şekilde orta Marmara'nın karakteristik depremi." diyen Prof. Bektaş, "1999 İzmit Depremi'nden sonra orta Marmara'da yani Silivri açıklarında 5-5,5 şiddetinde birçok deprem yaşandı." ifadelerini kullandı.



Orta Marmara olarak ifade edilen Silivri açıklarının kabuk yapısına dikkat çeken Prof. Bektaş, şunları söyledi:



"Marmara Denizi'nin altındaki zayıf kabuk ve çok faylı kısım orta derecede (5-6 şiddetinde) deprem üretme kapasitesine sahip. Karadaki kabuk son derece güçlü ve enerji biriktirme potansiyeli son derece fazla. Dolayısıyla uzun zaman içinde 7 ve 7'nin üzerinde deprem üretebiliyor. Buna karşın orta Marmara'da deniz tabanındaki kabuk oldukça ince ve zayıf. Dolayısıyla büyük deprem üretmeden orta büyüklükte depremler meydana geliyor."



Bilim dünyasının İstanbul Depremi konusunda ikiye ayrıldığını belirten Prof. Bektaş, şöyle konuştu:



"Fay 7 veya üzerinde bir depreme mi sebep olacak? Ya da tam aksine orta şiddette depremler mi devam edecek? Bu arada kötü senaryonun yanında olumlu senaryoda var. 7 şiddetinden büyük bir İstanbul Depremi olma olasılığı kötü senaryo iken orta şiddetteki depremlerse iyi senaryo. Bunların her birisi ayrı birer tahmin ancak unutmamak gerekir ki en iyi tahminin doğruluk derecesi yüzde 60'ı geçmez."



"Bugün yaşanan İstanbul Depremi büyük Marmara Depremi'nin habercisi demek doğru değil." uyarısını yapan Prof. Bektaş, sözlerine şöyle devam etti:



"Eğer bu depremler gün geçtikçe artarsa veya bu bölgede bir deprem kümelenmesi olursa risk elbette artar. Şu anda 1999 Körfez Depremi'nden sonra yaşadığımız anormal bir durum yok. Çünkü son 20 yıl içinde defalarca aynı depremlerden yaşadık. Dolayısıyla fazla telaşlanacak bir durum yok."