AKOM'dan İstanbul'a uyarı üstüne uyarı! CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor "Aç köpekler" birbirini yedi! MASAK, Yeni Şafak’ın ‘yetki devri’ haberine açıklık getirdi! Malvarlığını dondurma düzenlemesine son nokta! Siyonistler günden güne yalnızlaşıyor İsrail Avrupa ülkesini düşman ilan etti CHP’de vurgunun ucu Ankara’ya uzandı Abdulkadir Selvi: Mutlak butlan işi bu kez ciddiye bindi! AK Parti Özgür Özel'in dokunulmazlığını kaldırmayı tartışıyor Cumhuriyet’in utanç manşeti hâlâ hafızalarda! Mehmet Selim Kiraz’ın şehadetinin 11. Yılı Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Ak Partili isim yanıtladı Dış ticaret istatistikleri açıklandı! İhracat 21 milyar doları aştı Özel’in Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkması olay oldu! “Bu bir ‘takip’ meselesi değil, açık bir ayrışmadır”
Priştine dev maça hazır! Heyecan dozu tavan yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bu akşam oynanacak Kosova-Türkiye mücadelesi öncesi Priştine'de heyecan artıyor.

Başkent Priştine'de bulunan Qendra Meydanı'nda toplanan Türk ve Kosovalı taraftarlar, forma ve atkılarıyla maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Bursaspor başta olmak üzere birçok takımın formasıyla A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otel önünde toplanan Türk taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takıma destek verdi.

Kosovalı bir işletmeci ise açtığı pankartla Türk taraftarların ücretsiz çay ve kahve alabileceğini duyurdu. Kafe sahibi işletmecinin hazırladığı pankartın üzerinde, "Bugün rakibiz ama her zaman dostuz. Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." ifadeleri yer aldı.

Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik
Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

Spor

Cevdet Yılmaz ve Burhanettin Duran'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik

A Milli Futbol Takımı'nda ilginç olay! Yıldız futbolcu, Ümit Milli Takım'a gitti
A Milli Futbol Takımı'nda ilginç olay! Yıldız futbolcu, Ümit Milli Takım'a gitti

Spor

A Milli Futbol Takımı'nda ilginç olay! Yıldız futbolcu, Ümit Milli Takım'a gitti

A Milli Takım’da Kosova maçının hazırlıkları devam ediyor
A Milli Takım’da Kosova maçının hazırlıkları devam ediyor

Spor

A Milli Takım’da Kosova maçının hazırlıkları devam ediyor

A Milli Takım, Kosova'da sahaya indi
A Milli Takım, Kosova'da sahaya indi

Spor

A Milli Takım, Kosova'da sahaya indi

