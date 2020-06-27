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Princeton Üniversitesi, eski başkanlardan Wilson'ın ismini "ırkçı düşünceleri" nedeniyle kaldırıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-27 21:45:43 -
Princeton Üniversitesi, eski başkanlardan Wilson'ın ismini "ırkçı düşünceleri" nedeniyle kaldırıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin köklü Princeton Üniversitesi, eski başkanlardan Woodrow Wilson'ın ismini "ırkçı düşünce ve davranışlarını" gerekçe göstererek kampüsteki bir binadan kaldıracaklarını belirtti.

Princeton Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Kamu ve Uluslararası İlişkiler Fakültesinden, Wilson'ın ismini kaldırma kararı aldı.

Karara ilişkin yapılan açıklamada, "Wilson'ın ırkçı düşünceleri ve politikaları nedeniyle bu sıra dışı kararı aldık. Wilson'ın düşünceleri, öğrencileri ve mezunları, her türlü ırkçılıkla mücadele etmesi gereken bu fakültenin ismi ile uyuşmamaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD'nin 28. Başkanı Wilson, 1913-1921 yıllarında görev yapmıştı.

ABD'de 25 Mayıs'ta siyahi George Floyd'un polis şiddeti ile öldürülmesinin ardından ülkedeki ırkçılık tartışmaları tekrar alevlenmişti.

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