İsrail'in tetikçisi kuklası olmak yerine… Devlet Bahçeli’den terör örgütü SDG’ye uyarı

Putin'in resmi konutuna yönelik saldırının perde arkası aralandı! Rus General o geceyi anlattı: Ukrayna'nın hedefli ve çok katmanlı operasyonu

"Terörsüz Türkiye" için kararlı adımlar atılacak! İletişim Başkanı Duran'dan 2026 mesajı

Hasan Karakaya ağabeyimiz kabri başında dualarla anıldı

2025’te hem tarlada hem de markette fiyatı tavan yaptı Zam şampiyonu

Fizik öğretmeni olduğunu her fırsatta hatırlatıyordu! Muharrem İnce'den Somali çıkışı: En temel fizik kuralını unutunca sosyal medyanın diline düştü

Bakan Uraloğlu’ndan otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ilişkin flaş açıklama

Artvin'de çığ meydana geldi: Mahsur kalanlar var

Mossad'dan İranlı protestoculara mesaj:Sizinleyiz. Siyonist 'gemi azıya aldı'

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Tanju Özcan ilk kez doğru konuştu
Prime Fenerbahçe'nin eski yıldızı ameliyata alındı! 4 saat sürdü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı enflasyonu yaşadığı prime döneminde sol bekini emanet ettiği yıldız isim Roberto Carlos ameliyat oldu. 4 saat süren operasyonun ardından Carlos'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ve Real Madrid'in unutulmaz isimlerinden biri olan Roberto Carlos, Brezilya'da geçirdiği tatil sırasında sevenlerini korkuttu.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Dünyaca ünlü Brezilyalı eski oyuncu Roberto Carlos, ülkesinde yaptığı tatil sırasında sağlık sorunu yaşadı.

Haberde, efsane ismin acil olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, uygulanan vücut MR'ında kalbiyle ilgili sorun tespit edildiği belirtildi. Roberto Carlos'un bu gelişme üzerine ameliyata alındığı ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği aktarıldı. Yıldız ismin tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...
Deniz Zeyrek'in deprem konutları sözleri tepki çekti! İmamoğlu halkın parasıyla balık keyfi yaparken milyonları götürürken ses yok...

Deniz Zeyrek’in deprem konutları ve kentsel dönüşüm projelerine yönelik eleştirileri, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Zeyrek’in "Bizim..
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü
Ümit Özdağ gibi faşistler görsün! Suriye para birimine Selçuklu mührü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Beşşar Esed rejiminden kalan para biriminin değiştirildiğini duyurdu. Akit TV'de ekrana gelen Manşet..
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı
Dere yatağından gelen acı haber mahalleyi ayağa kaldırdı! Hareketsiz yatan kişiyi görenler gözlerine inanamadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde dere yatağından gelen haber, bölge sakinlerinde büyük bir şok etkisi yarattı. Edinilen bilgil..
