Prim ve yaşı dolduran Bağ-Kur’lular ne zaman emekli olur?

İleride dondurulan sürelere ilişkin primleri ödeyebilirler ve sigortalılıklarını yeniden canlandırabilirler. Bu durumda da emeklilik için gerekli prim gün sayılarına ekleme yapmış olurlar. Böylece yeterli prim gün sayısı olmasına ve yaşı da doldurmasına rağmen borçlarından dolayı emekli olamayan Bağ-Kur’lular emekli olabilirler. Bunun için yapılması gereken ise; önce SGK’ya başvurmak, ardından da hesaplanan prim tutarını üç ay içinde ödemek.