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Ekonomi Prim eksiği olanlar dikkat uzmanı açıkladı: Belli oldu, bakın ne olacak! Kısa çalışma ödeneği alanlar...
Ekonomi

Prim eksiği olanlar dikkat uzmanı açıkladı: Belli oldu, bakın ne olacak! Kısa çalışma ödeneği alanlar...

EYT düzenlemesinin hayata geçmesine sayılı günler kaldı. Kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalılar, SGK’ya eksik bildirilen günleri tamamlayabilecek. Uygulamanın nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 19:20:00 - 2023-01-23 19:26:07
Prim eksiği olanlar dikkat uzmanı açıkladı: Belli oldu, bakın ne olacak! Kısa çalışma ödeneği alanlar...

Altını olanlar dikkat! açıkladı. belli Çalışma hayatının olumsuz etkilenmemesi için koronavirüs salgın sürecinde çeşitli destekler verildi. Bunlardan en önemlileri kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğiydi.

EYT düzenlemesi kapsamında salgın döneminde prim eksikliği oluşanlar için de harekete geçildi.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, "Kısa çalışma ödeneği salgın boyunca 15 ay boyunca ödenmişti. O dönemde çalışanların genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından karşılanıyor ama çalışmadıkları için uzun vadeli sigortalı kollarından primleri yatmıyor" dedi.

Zengin, “Primleri eksik yatanlar olduğu gibi yatmayanlar da söz konusu olmuştu. Getirilen bu düzenlemeyle beraber kişilerin eksik prim günlerini, ödenmemiş günlerini ödeme imkanını sosyal güvenlik kurumu tarafından verilecek” açıklamasını yaptı.

Uygulamanın nasıl olacağı ise önümüzdeki günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yayınlanacağı genelge ile netleşecek. 

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