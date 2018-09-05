Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını sağlayan yasa, Bağ-Kurlu’ları birçok yönden ilgilendiriyordu. 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup da yapılandırmayan Bağ-Kur’luların 1 Ağustos itibariyle prim borçları silindi. Peki prim borcu silinen Bağ-Kur'lular ne zaman emekli olabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, üniversitelerden kaydı silinenlere af" gibi düzenlemeleri de içeren kanunu onayladı. Yapılandırma ile Bağ-Kur’lulara yönelik bir uygulama daha yapıldı. 31 Mayıs öncesine ait prim borcu olup da bunu yapılandırmayan; esnaf, mahalle ve köy muhtarları, şirket ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin tüm prim borçları silindi ve hizmet süreleri de donduruldu. Borç silme işlemi 1 Ağustos itibariyle gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), başvuru koşulu olmadan, borçlarını yapılandırmaya gitmeyen tüm Bağ-Kur’luların prim borçlarını otomatik olarak sildi. Daha açık bir anlatımla; bu yılın Mayıs ayı ve öncesine ait prim borcu olan Bağ-Kur’lular, bu borçlarını 31 Temmuz’a kadar yapılandırmadılarsa borçları silindi ve hizmet süreleri durduruldu. Prim borcunu yapılandıranların prim borçları silinmedi, borçlarını ödemeleri halinde emeklilik hakkından yararlanabilecek.