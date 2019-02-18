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Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi belli oldu

Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanlar için yeni bir imkan doğdu. Söz konusu borcu olanlar, 28 Şubat’a kadar ödeme yaparlarsa gecikme cezası ve faizden kurtulacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:39
Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme tarihi belli oldu

Prim borcu son ödeme tarihi belli oldu. Genel Sağlık Sigortası ile ilgili borcu bulunanlar 28 Şubat’a kadar ödeme yaparlarsa gecikme cezası ve faizden kurtulacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Kimler GSS ödemesi gerekiyor, borç nasıl oluşuyor işte o soruların cevabı…

Genel Sağlık Sigortası kavramı hayatımıza 2012 yılında girdi. Böylece Türkiye'de bulunan herkes çalışsın çalışmasın bir sağlık şemsiyesi altına alındı. İlk başlarda asgari ücrete göre belirlenen üç ayrı prim miktarı vardı ve bu primler yüksek tutulmuştu. Milyonlarca vatandaş hem düzenlemeden haberi olmadığı için hem de primler yüksek olduğu için borçlu duruma gelmişti. Daha sonra yapılan düzenlemelerle bu borçların büyük kısmı silinirken, prim miktarı da teke düşürüldü ve geçerli asgari ücretin yüzde 3'üne kadar indirildi.

Ayda 76 liraya sağlık

2019 yılı için ayda 76.75 TL prim ödeyen herkes bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Genel sağlık Sigortası primini hiçbir işte çalışmayanlar ya da bakmakla yükümlü kişi olmayanlar ödüyor. Çalışanlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar, belli yaşa kadar öğrenci olanlar bu primi ödemiyor.

Yeni imkan

Şimdi Hükümet, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olanlara ve yapılandırması bozulanlara ikinci bir fırsat sağladı. 28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borçlarından kolayca kurtulacak. GSS borcunu gecikme cezasız ve zamsız ödeme imkanı 31 Aralık'ta sona erdi. Bu tarihe kadar ödeme yapanların Nisan 2018 ve öncesine ait ödenmeyen borçlarının gecikme cezası ve zammı silindi. Sağlanan yeni imkanla ise süre uzatıldı. 28 Şubat'a kadar ödeme yapanlar, borcunu sadece ana parayı ödeyerek kapatabilecek.

Devlet ödüyor

Daha önce yapılan düzenlemelerle 3 milyona yakın vatandaşın borcu yeniden hesaplanmış, belli gelirin altında olanların tüm borçları silinmişti. Diğer vatandaşların ise eski yüksek borçları güncel rakamlarla düşürülmüştü. Genel Sağlık Sigortası'nda belli gelirin altında olanlar prim ödemiyor. Bunlar eski yeşil kartlılar gibi sağlıktan prim ödemeden ücretsiz yararlanıyorlar. 2019 yılı için aylık 76.75 TL prim ödemek istemeyenler kaymakamlıklarda gelir testi yaptırmak zorunda. Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başına gelir brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkarsa primi devlet ödüyor. 2019 yılı için kişi başı gelir 852.80 TL'nin altında ise prim ödenmeyecek.

Öğrenciye yaş şartı

Genel Sağlık Sigortası primi ödemek için herhangi bir işte çalışmıyor ve 18 yaşını geçmiş olmak gerekiyor. Yani 18 yaşından büyük ve işsiz olan herkes prim ödemek zorunda. Bunun istisnası ise öğrencilik. Lise ve dengi okullarda 20 üniversitelerde ise 25 yaşına kadar prim ödenmiyor. Buna ilaveten öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren yukarıdaki yaş sınırlarını geçmemek şartıyla iki yıl süreyle, prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:39
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