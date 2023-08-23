Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jet düşerken görüntülendi
Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin düşüş anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düştüğü belirtildi. Uçağın havada düşme anı böyle kaydedildi.
Uçağın düştükten sonra çekilen görüntülerinde kurtulan olmadığı görüldü.
10 kişi öldü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, “Uçak, Şeremetyevo Havaalanı’ndan (Moskova), St. Petersburg’a uçuştaydı. Uçağın içinde 3’ü uçak personeli olmak üzere toplam 10 kişi bulunuyordu” ifadeleri kullanılarak, uçağın kalkıştan yarım saat sonra düştüğü aktarıldı.
Wagner’in 24 saat süren isyanı
Rusya’nın Ukrayna Savaşı’nda cephede aktif rol alan Wagner lideri Prigojin, 23 Haziran’da Rus ordusunu Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin’in emriyle Rusya’nın güneyindeki Rostov’dan başkent Moskova’ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov’un istifasını isteyen Prigojin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğunda isyanı 24 saat sonra geri çekilmişti. Kremlin Sarayı, isyanın ardından Wagner’in Rusya’daki faaliyetlerine son verileceğini ve Wagner savaşçılarının Belarus’taki bir üsse yerleştirileceğini duyurmuştu.
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