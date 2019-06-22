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Prens Selman'ın İsrail sevgisini böyle anlattı! "Bilseniz aklınız gider"

Terör devleti İsrail’de bulunan Siyon Mirası Dostları Merkezi'nin Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la yaptığı mülakata ilişkin, “Duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider” dedi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
Prens Selman'ın İsrail sevgisini böyle anlattı! "Bilseniz aklınız gider"

İsrail’deki Siyon Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in İsrail’e birçok Yahudi’den daha fazla destek verdiğini söyledi.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin ABD’nin New York kentindeki yıllık konferansında konuşan Mike Evans, İsrail’in en büyük destekçilerinin başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayed’in geldiğini belirtti.

Prens Selman'ın dadısı İsrailli

Konuşmasında Veliaht Prens Selman için övgüler düzen Evans, katılımcılara, “Suudi Veliaht ile yaptığım 2,5 saatlik görüşmede İsrail ile ilgili kendisinden duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider” değerlendirmesinde bulundu. Evans, Bin Selman ile yaptığı bir görüşmesinde kendisine Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili neler düşündüğünü sorduğunu, bunun üzerine Suudi Veliahtın “Yahudi ve Hristiyanları sevdiğini, hatta kendisini yetiştiren dadısının Yahudi olduğunu vurguladığını” söyledi. Evans ayrıca, “Filistinlilerin neler yapabileceğini” sorduğu Suudi Veliahtın kendisine “İş basit. Filistinliler İsrail’i taklit etmeli” cevabını verdiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:55
  1. İsrail
  2. Arabistan
  3. Muhammed bin Selman
  4. Muhammed bin Zayed

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar41 dk önce
    derhal berataraf edilmeli. suud kralı yılanına başını ez hemde hemen.başkalarının ellerini kirletmesine izin verme
  • takiitakii51 dk önce
    Münafıklık kafiri öven kafirle beraber hareket eden kafir seven müslümanı yerleyen
  • Abdullah MuratAbdullah Murat53 dk önce
    Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.

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