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Dünya Prens Selman'dan tüm dünyaya İsrail çağrısı
Dünya

Prens Selman'dan tüm dünyaya İsrail çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-21 20:20:00 -
Prens Selman'dan tüm dünyaya İsrail çağrısı

Gazze'de katliam yapan İsrail'e ilişkin bir çağrı yapan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, tüm ülkelerden silah ihracatını durdurmasını istedi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bütün ülkelere Gazze Şeridi'nde 46 gündür katliam saldırıları yapan İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan haberleri: İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken, Suudi Arabistan, İsrail'le ilgili tüm dünyaya çarpıcı bir çağrı yaptı.

Kral Selman çağrı yaptı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bütün ülkelere Gazze Şeridi'nde 46 gündür yıkıcı bir saldırı yürüten ve 13 binden fazla kişinin ölümüne neden olan İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

Bin Selman, Gazze'deki duruma ilişkin BRICS liderleri ve BRICS üyeliğine davet edilen ülke liderlerinin katıldığı çevirim içi zirvede konuştu.
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"Bütün ülkeler İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurmalı." diyen Bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yardım sağlamak için insani koridorların açılması ve saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bin Selman, iki milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki insani felaketin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve bunun için kararlı çözümlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

"Gazze'de masum sivillere, sağlık tesislerine ve ibadethanelere karşı vahşice işlenen suçları durdurmak için kolektif bir çaba gerekiyor." ifadelerini kullanan Bin Selman, Suudi Arabistan'ın Gazze halkına hava ve deniz yoluyla insani yardım ulaştırdığını söyledi.

Veliaht Prens Bin Selman, Filistin'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ülkesinin Filistinlilerin meşru haklarını garanti altına alacak iki devletli çözüm ve uluslararası kararların uygulanması dışında başka bir seçenek olmadığı konusundaki tutumunu yineledi.

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