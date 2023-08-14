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Spor Prens Selman Türk devine para yağdırmaya hazırlanıyor! Resmen çıldırdı
Spor

Prens Selman Türk devine para yağdırmaya hazırlanıyor! Resmen çıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 16:38:00 -
Prens Selman Türk devine para yağdırmaya hazırlanıyor! Resmen çıldırdı

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için Suudi Arabistan Veliaht Prens Selman'ın sahibi olduğu Newctasle United'in devreye girdiği ve Aston Villa'nın işini bozduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer olmaya çok yakındı. Ta ki Newcastle United araya girene kadar...

Uk.sports'un haberine göre Newcastle, İtalyan yıldızın transferinde Villa'nın yoluna taş koydu.

Aston Villa, bonuslar ve kiralama ücretiyle Galatasaray'a toplamda 30 milyon euro önermişti. Newcastle'ın araya girmesiyle oyuncuya yapılan teklif artacak.

Newcastle'ın sahibi Bin Selman'ın devreye girişiyle Cimbom, kasasına koyacağı Suudi dolarlarını keyifle bekliyor. Nicolo Zaniolo bu transferle hem Türkiye'nin hem de Galatasaray'ın tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan oyuncu olacak.

Bin Selman Galatasaray'ı ikna etmek için, tıpkı Arda Güler transferinde olduğu gibi bonuslarla 35 milyon euro'dan fazla para teklif edecek.

Fotospor

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