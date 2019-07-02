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Prens Selman peşkeşe devam ediyor

Al-Khaleej gazetesi, İsrail'in, Suudi Arabistan'da askeri hava üssü kurulması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

02 Temmuz 2019 Salı 09:40
Prens Selman peşkeşe devam ediyor

Suudi Arabistan, askeri üs kurmak isteyen İsrail’e toprak parçası kiralamaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan'da Al-Khaleej gazetesi, Riyad ile Tel Aviv arasında sürdürülen gizli temaslar ve istişare toplantıları sonucu İsrail'in, Suudi Arabistan'da askeri hava üssü kurulması için mutabakata vardığını duyurdu. Bu mutabakatın, Suudi Arabistan'a destek veren Arap ükeleri ile İsrail arasında yeni ufuklar açacağı ileri sürüldü.

Gelişmiş askeri ürünleri büyük anlaşmalar karşılığında İsrail’den satın alan Suudi Arabistan için İsrail’in vazgeçilmez bir askeri pazar olduğunu belirten gazete, İsrail’in Arap ve Müslüman bir ülkenin derinliklerine girebildiği kadar girmeye çalıştığını da aktardı.

İLK DEFA BİR ARAP ÜLKESİNDE İSRAİL ÜSSÜ

Böyle bir gelişmenin yaşanması durumunda da tarihte ilk defa İsrail’in, bir Arap ülkesinde bir askeri varlığı olacağı aktarılıyor. Bu gelişmenin Suudi Arabistan ile stratejik ittifaklara sahip diğer ülkelerin de İsrail ile normalleşme yolunda sıraya girmesine neden olabileceği, gazetenin dikkat çektiği bir diğer nokta.

İsrail'e tahsis edilen yerin Prens Sultan bin Abdül Aziz, Bölgesel Havalimanı'nın yakınında, Tabuk şehrine yaklaşık iki kilometre mesafede olduğunu doğruladı.Tabuk Havalimanı, Riyad'ın 1100 km kuzeydoğusunda ve İsrail'in Kızıldeniz'deki Eilat bölgesine yaklaşık 200 km uzaklıkta.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 09:40
  1. İsrail
  2. Suudi Arabistan

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  • rprp21 dk önce
    Mekkeli müşrik

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