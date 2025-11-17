  • İSTANBUL
Ekonomi

Prens Selman gözünü karattı! Satın almak için milyar dolarları hazırladı

Suudi Arabistan Varlık Fonu, Warner Bros, Discovery’ı satın almak için harekete geçti. Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun en büyük yatırımlardan birini ise Eylül 2025’te "Battlefield" ve "FIFA" (FC) gibi oyunlarıyla tanınan Electronic Arts (EA) şirketini 55 milyar dolara satın alarak gerçekleştirdi.

Son yıllarda küresel eğlence sektörüne yönelik büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiren Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun (PIF) Warner Bros. Discovery’ı (WBD) satın almak için devreye girdiği iddia edildi.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, eylülde Electronic Arts (EA) şirketini 55 milyar dolara satın alan Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun Universal Pictures’ın sahibi Comcast ile WBD için teklif hazırladı.

Fonun rakiplerinin önüne geçmek için WBD'ye tamamen nakit bir teklif hazırladığı ve şirketi satın alarak Vizyon 2030 kapsamında Suudi Arabistan'ın eğlence ve altyapı projelerini güçlendirmeyi hedeflediği haberlerde yer aldı.

Haberlerde ayrıca Comcast Üst Yöneticisi (CEO) Brian Roberts’ın kısa süre önce Suudi Arabistan’a giderek Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun yetkilileriyle görüştüğü ve Riyad’da inşa sürecinde olan eğlence projesi Qiddiya’yı ziyaret ettiği bilgisine yer verildi.

 

Comcast ise fonun olası bir teklifi için hazırlık yapmak üzere Goldman Sachs ve Morgan Stanley’ı finansal danışman olarak yetkilendirdi.

Tarafların hiçbiri görüşmeleri resmi olarak doğrulamadı. Öte yandan Paramount Skydance ve Netflix'in de WBD'yi satın almak istediği biliniyor. Warner Bros. Discovery için satın alma tekliflerinin 20 Kasım'a kadar sunulması bekleniyor.

WBD, ekimde şirketin tamamı ya da bazı bölümlerinin satışı için stratejik seçenekleri değerlendirmeye başladığını duyurmuştu. WBD Yönetimi, bugüne kadar Paramount’tan gelen üç devralma teklifini reddetmişti.

WBD Üst Yöneticisi (CEO) David Zaslav'ın, şirketi Paramount Global ve Skydance Media gibi diğer taliplerden gelen tekliflerin çok üzerinde, 70 milyar dolara ulaşabilecek bir değerleme ile satışa hazırladığı belirtiliyor.

Daha önce Time Warner adıyla faaliyet gösteren şirket, 2016’da AT&T tarafından 85 milyar dolara satın alınmış, 2022’de Discovery Inc. ile birleşmişti

Yüksek borcu bulunan WBD'nin satış kararı, dijital dönüşümle sarsılan medya sektöründe son yıllarda hız kazanan birleşme trendinin yeni bir örneği olarak görülüyor.

 

Suudi Arabistan Varlık Fonu eğlence dünyası satın almaları

Suudi Arabistan Varlık Fonu’nun en büyük yatırımlardan birini ise Eylül 2025’te "Battlefield" ve "FIFA" (FC) gibi oyunlarıyla tanınan Electronic Arts (EA) şirketini 55 milyar dolara satın alarak gerçekleştirdi.

Aralarında PIF'in en büyük yatırımcı olduğu bir konsorsiyum aracılığıyla satın alınan EA, Microsoft'un Call of Duty gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolarlık bedelle satın almasından sonraki en büyük satış rakamı olarak kayıtlara geçti.

Ülke, daha önce de yaptığı yatırımlarla oyun sektöründe etkinliğini artırmaya dönük hamleler yapmıştı. 2022’de PIF çatısı altında kurulan Savvy Games Group da özellikle e-spor bağlamında ciddi girişimlerde bulundu.

Agresif bir büyüme stratejisi izleyerek ESL ile FaceIt gibi iki büyük e-spor organizatörünü 1,5 milyar dolar karşılığında satın alan şirket, Los Angeles merkezli Scopely şirketini 4,9 milyar dolar bedelle satın alarak büyük bir atılım daha yaptı.

Riyad’da 2022’den itibaren düzenlenmeye başlayan Gamers8 adlı oyun festivali, Suudi Arabistan’ı uluslararası e-spor takvimine sokarken 2023 yılında 8 hafta süren Gamers8 etkinliği toplam 45 milyon dolar ile e-spor tarihinin en büyük ödül havuzunu dağıttı.

