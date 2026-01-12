  • İSTANBUL
Gündem

Eksi 39 dereceyle Kittila Havalimanı durdu: Binlerce turist uçuş iptalleri nedeniyle yolda kaldı

Giriş Tarihi:
Eksi 39 dereceyle Kittila Havalimanı durdu: Binlerce turist uçuş iptalleri nedeniyle yolda kaldı

Binlerce turist, eksi 39 dereceye kadar düşen aşırı soğuklar nedeniyle Kittila Havalimanı’ndan yapılamayan uçuşlar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Finlandiya’nın Lapland bölgesinde yaşanan şiddetli soğuk hava dalgası, hava ulaşımını durma noktasına getirdi. Kittila Havalimanı’ndan başta Londra, Bristol, Manchester, Paris ve Amsterdam olmak üzere birçok Avrupa kentine yapılması planlanan uçuşlar iptal edildi.

Havalimanı işletmecisi Finavia, aşırı soğuğun uçakların buzdan arındırılmasını zorlaştırdığını, bakım ve yakıt ikmal ekipmanlarının ise donma riskiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı. Kamu yayıncısı Yle’ye konuşan yetkililer, havadaki nemin donarak kaygan buz tabakaları oluşturmasının durumu daha da kötüleştirdiğini belirtti.

BU SEVİYE OLAĞAN DIŞI

Kuzey Norveç, İsveç ve Finlandiya’yı kapsayan Lapland bölgesi soğuk ve karlı iklimiyle bilinse de, Finlandiya Turizm Kurulu verilerine göre bölgede kış aylarında ortalama sıcaklık eksi 14 derece civarında seyrediyor. Zaman zaman eksi 30 derecelik düşüşler yaşansa da mevcut seviyeler olağan dışı olarak değerlendiriliyor.

TURİZM MERKEZLERİ ETKİLENDİ

Kittila Havalimanı, ağırlıklı olarak kayak merkezlerine ve Kuzey Işıkları’nı görmek isteyen turistlere hizmet veriyor. Bölgenin daha güneyinde yer alan Rovaniemi Havalimanı ise Noel Baba’nın evi olarak bilinen bölgeye gelen ziyaretçilerin ana ulaşım noktası konumunda.

Lapland’daki olağan dışı soğuk hava, Kuzey Avrupa üzerinden geçen bir fırtına sistemiyle ilişkilendiriliyor. Aynı hava koşulları İngiltere, Fransa ve Almanya’da da kış şartlarını ağırlaştırdı.

