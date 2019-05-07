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Premier Lig'de "sezonun teknik direktörü" adayları açıklandı

07 Mayıs 2019 Salı 19:54
Premier Lig'de "sezonun teknik direktörü" adayları açıklandı


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi teknik direktörü ödülü için adaylar belli oldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Wolverhampton'dan Portekizli Nuno Espirito Santo, Manchester City'den İspanyol Josep Guardiola, Liverpool'dan Alman Jurgen Klopp ve Tottenham'dan Arjantinli Mauricio Pochettino, sezonun en iyi teknik direktörü ödülü adayları arasında gösterildi.

Ligin internet sitesinde başlayan oylama, 9 Mayıs'a kadar sürecek ve ödülün kazananı 14 Mayıs'ta açıklanacak.

Geçen sezon bu ödülü, Manchester City'nin teknik direktörü Guardiola kazanmıştı.



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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:54
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