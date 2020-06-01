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Spor

Premier Lig’de pozitif vakaya rastlanmadı

İngiltere Premier Lig’de 28-29 Mayıs tarihlerinde bin 130 kişiye yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 10:59:37 -
Premier Lig’de pozitif vakaya rastlanmadı

İngiltere Premier Lig’de 28-29 Mayıs tarihlerinde bin 130 kişiye yapılan korona virüs testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı açıklandı.


Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig’de maçların yeniden başlayabilmesi için tedbirler en üst seviyede tutuluyor. Bu bağlamda, 28-29 Mayıs tarihlerinde ligdeki 20 takımın oyuncuları ve personelinden oluşan bin 130 kişiye korona virüs testi uygulandı. Test sonuçlarının tamamının negatif olduğu açıklandı.


Premier Lig’de daha önce yapılan testlerde toplam 12 kişide koronavirüs tespit edilmişti.


Ligler 17 Haziran’da oynanacak karşılaşmalarla kaldığı yerden devam edecek.

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