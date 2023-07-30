Premier Lig'de oynuyordu! 22 yaşında futbolu bıraktı

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından erken emeklilik kararının gerekçelerini paylaşan Dendoncker, "Çocukken, tek bir hayalim vardı. Profesyonel bir futbolcu olmak. Ancak profesyonel kariyerim ve hayalim, çok erken sonuna geldi.

Kalp rahatsızlığım nedeniyle, futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Sağlığımı düşmek zorundayım. Bu, hayatımda aldığım en zor karardı. Ama geri dönüşü yok ve geleceğe odaklanmalıyım." ifadelerini kullandı.

Futbola Club Brugge'ün altyapısında başlayan defans oyuncusu, 2020 yılında transfer olduğu Brighton'ın 21 yaş altı takımında 21 maçta 1 gole imza atmıştı.

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