Premier Lig'de Babel şov başladı Beşiktaş'tan Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan Babel, Brighton'u 4-2 mağlup ettiklerin maçta adeta şov yaptı.

Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Fulham, 2-0 geriye düştüğü maçta Brighton'u 4-2 mağlup etti. Glenn Murray'nin 3 ve 17. dakikalardaki golleriyle devreye 2-0 geride giren Fulham, 2. yarıda müthiş bir geri dönüşe imza attı. 47'de Chambers'ın fitili ateşlerken Mitrovic'in 58 ve 74. dakikalardaki golleriyle Fulham 3-2 öne geçti. Skoru belirleyen gol ise 79. dakikada Babel'in asistiyle ağları sarsan Vietto'dan geldi. Babel şov yaptı Öte yandan Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Ryan Babel, özellikle 2. yarıdaki performansıyla göz doldurdu. Bu sonuçla 3 maç aranın ardından kazanan Fulham 17 puana yükseldi. Brighton ise 26 puanda kaldı.

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